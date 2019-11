Una Storia Da Cantare, Bianca Guaccero incanta e fa sognare con l’intervista a Dori Ghezzi

editato in: da

A Bianca Guaccero piacciono le sfide e, probabilmente, questa è la chiave del suo successo. Si è, così, lanciata a capofitto in una nuova avventura lavorativa, accettando di condurre Una Storia da Cantare e sfidando, di conseguenza, il programma di punta del sabato sera di Mediaset: Tu Si Que Vales.

Ad affiancare Bianca Guaccero c’è Enrico Ruggeri. Entrambi amano la musica e, probabilmente, nessuno meglio di loro poteva guidare Una Storia da Cantare. Lo show, infatti, ha come scopo quello di raccontare la carriera dei miti della musica italiana a partire da Fabrizio De Andrè, passando per Lucio Dalla, Pino Daniele, Lucio Battisti e molti altri.

Un impegno non indifferente per Bianca Guaccero che è al lavoro anche con la conduzione di Detto Fatto su Rai Due. La conduttrice, però, non sembra avvertire la fatica e, infatti, a pochi giorni dall’inizio della trasmissione. Elegantissima, la presentatrice ha scelto per questa importante serata un look total black: un completo composto da una lunga gonna e una maglia con trasparenze e con maniche con frange. Dopo essere stata presentata da Enrico Ruggeri e da Massimo Ranieri ha dato ufficialmente il via al viaggio nella storia della musica italiana:

Sono molto felice – ha affermato, visibilmente emozionata – di essere qui questa sera. Faremo un viaggio nelle nostre emozioni e nei nostri ricordi. Di Fabrizio De Andrè ho un ricordo legato all’infanzia. Mi ricordo i 45 giri di mio padre, sapevo le canzoni a memoria.

Ha, poi, condotto una bellissima intervista a Dori Ghezzi, moglie e compagna di una vita di De Andrè. Alla domanda della Guaccero su come Fabrizio l’abbia conquistata, la cantante ha risposto che in realtà non è mai stata corteggiata. Tra i due, infatti, si è sin da subito stabilito un feeling particolare.

Fabrizio – ha confessato Dori – non mi ha mai corteggiata. Non nel vero senso della parola. È come se ci fossimo conosciuti da sempre e ha continuato un discorso. Io mi son sempre sentita a mio agio con lui. Questo vale per tutte le persone che ha incontrato, era proprio una capacità che aveva.

Un ricordo romantico che ha scaldato il cuore del pubblico e, soprattutto, di tutti i fan di Fabrizio De Andrè. A loro, Dori Ghezzi e Bianca Guaccero non potevano fare regalo migliore.