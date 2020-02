Una Storia Da Cantare, la Guaccero splende. Ruggeri invita Bugo, ma tace su Morgan

editato in: da

La nuova stagione di Una Storia Da Cantare ha esordito con una puntata a dir poco eccezionale, dedicata interamente alla storia musicale del Festival di Sanremo. Alla conduzione, ancora una volta Bianca Guaccero: la presentatrice, sempre molto elegante, non ha certo deluso le aspettative.

Questa sera la fortunata trasmissione di Rai1 è tornata con un nuovo appuntamento, il primo del 2020, che va ad aprire la seconda edizione. Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, reduci dal grande successo di pochi mesi fa ottenuto proprio con Una Storia Da Cantare, hanno regalato al pubblico una serata ricca di bella musica e di tanto divertimento. Questa prima puntata ci ha riportati indietro nel tempo, alla (ri)scoperta della storia del Festival di Sanremo. In occasione della 70esima edizione della kermesse canora che si è da poco conclusa, abbiamo potuto rivivere alcune grandi emozioni con i più importanti protagonisti che hanno calcato il palco dell’Ariston.

Bianca Guaccero, come al suo solito elegante e stupenda, ha scelto un bell’abito lungo con una profonda scollatura che si prolungava sul retro a lasciare scoperta la schiena. Un fiocco bianco a cingerle la vita è stata l’unica concessione ad un outfit total black. La conduttrice ha optato per un’acconciatura semplice, lasciando i capelli lunghi a caderle sulle spalle, e per un make up concentrato sugli occhi.

Come secondo look ha invece preferito un semplice quanto bellissimo tailleur bianco con pantaloni a sigaretta e giacca con maniche a tre quarti, e ha sistemato i capelli, raccolti in un ordinato chignon. Unico tocco glamour è il gloss con brillantini che ha indossato sulle labbra. Bianca ha emozionato il pubblico quando ha intonato Le notti di maggio, grande successo di Fiorella Mennoia, commuovendosi sul finale.

Luigi Tenco, Vasco Rossi, Adriano Celentano, Domenico Modugno, Ivano Fossati e Sergio Endrigo sono i grandi artisti di Sanremo e che sono stati omaggiati nel corso di questo bellissimo e nostalgico appuntamento con Una Storia Da Cantare. A raccontare (o meglio, a cantare) la loro storia sono stati tantissimi ospiti: da Beppe Fiorello a Serena Rossi, da Paola Turci a Patty Pravo, passando per Renzo Arbore, Sergio Cammariere e Stefano Fresi. E ancora Fabrizio Moro, Elio, Noemi, Giusy Buscemi, Maldestro, Giuliano Palma, i Decibel e Funk Off.

Tra gli ospiti più attesi, alcuni dei volti del Festival di Sanremo 2020: Irene Grandi, il vincitore della categoria Nuove Proposte Leo Gassman e Bugo, protagonista di quella che è stata una delle polemiche più grandi scaturite dalla kermesse canora negli ultimi anni. Ma non è stata questa l’occasione di tornare sulla discussa questione. L’appuntamento, interamente dedicato alla grande musica, è proseguito sulla scia di tante altre esibizioni che ci hanno regalato delle bellissime emozioni.