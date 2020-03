Una Storia da Cantare, la Guaccero celebra Morandi. Ma delude con il look

editato in: da

Bianca Guaccero, nella conduzione di Una Storia da Cantare, sta dando grande prova di sé. Per lei, il programma, è stata un’ottima occasione per dimostrare il suo talento per la conduzione, potendo dedicarsi anche a piccole scene di recitazione e ad alcuni duetti. Il risultato è più che positivo: il sorriso e la spigliatezza della presentatrice hanno conquistato proprio tutti. L’omaggio a Gianni Morandi, poi, è stato un successo.

Dopo aver celebrato Adriano Celentano nella scorsa puntata, Bianca Guaccero, affiancata da Enrico Ruggeri, ha condotto una puntata di Una Storia da Cantare completamente dedicata a Gianni Morandi, sfidando Maria De Filippi, in onda contemporaneamente con C’è Posta per Te.

Una celebrazione emozionante e divertente, che ha fatto cantare non solo i numerosi ospiti invitati, ma anche il pubblico a casa, donando serenità e allegria in un momento così difficile per il Paese. Assente, a causa della recente emergenza sanitaria, il pubblico in studio.

Ad aprire la serata proprio Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Non passano inosservati, fin dalla prima puntata, i suoi outfit, sempre molto ricercati e quasi mai sbagliati. Questa volta, però, ha indossato un abito azzurro estremamente rischioso. Scollo all’americana, piccola apertura sul busto e gonna lunga e ampia. Il vestito è molto bello, ma non valorizza a pieno la presentatrice che, in passato, ci ha stupito con le sue scelte.

Perfetti, invece, gli accessori: nessuna collana, ma solo un bracciale molto fine ed elegante che impreziosisce il polso della Guaccero. Il make-up era impeccabile e adatto allo stile del vestito. Lo sguardo è stato intensificato con un gioco di ombretti, mentre sulle labbra è stato applicato un rossetto sui toni del rosa.

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli sono saliti, poi, molti cantanti reduci dal Festival di Sanremo 2020: I Pinguini Tattici Nucleari, Piero Pelù, Marco Masini e Michele Zarrillo. Tra gli altri, anche, Nina Zilli, Anna Tatangelo, Nino Frassica, Fausto Leali, Alessandro Preziosi, la giovanissima Sofia Tornambene, Luca Barbarossa, Marco Morandi, I Nomadi. Particolarmente emozionanti, i momenti in cui, con la partecipazione dei vari artisti, è stata ricordata la grande amicizia che c’è stata tra Gianni Morandi e Lucio Dalla.

Ma come ha reagito Gianni Morandi a questa celebrazione della sua carriera? Lo ha chiarito proprio Bianca Guaccero:

Gianni ci sta guardando, è felicissimo e lo ringrazio.

Tramite i suoi profili social, infatti, ha pubblicato dei video in cui appare concentrato nel seguire il programma. Ha dimostrato di essere emozionato e, soprattutto, di aver apprezzato l’omaggio. Proprio come tutto il pubblico che lo ama.