Una Storia Da Cantare: la Guaccero brilla, nonostante il piccolo incidente

Si conclude così la seconda edizione di Una Storia Da Cantare, l’interessante appuntamento di approfondimento musicale condotto da Bianca Guaccero, in onda il sabato in prima serata su Rai1. La terza ed ultima puntata ha visto come protagonista principale nientemeno che il grande Adriano Celentano, un cantante che ha fatto la storia della musica italiana.

Personaggio della scena dello spettacolo da moltissimi anni, Adriano Celentano è un artista di immenso spessore. Cantautore, attore, regista e showman, sono mille le facce di un uomo che ha fatto innamorare milioni di persone in tutto il Paese – e che tutt’oggi riscuote grande successo. Solo nei mesi scorsi ha portato a compimento il suo ultimo progetto televisivo, Adrian: un cartoon che ha destato l’attenzione del pubblico, pur tra alti e bassi che ne hanno causato persino lo slittamento in un periodo più proficuo. È però in ambito musicale che Celentano ci ha regalato le più grandi emozioni.

A raccontare la sua parabola, in una puntata ricca di sorprese, sono stati tantissimi ospiti che hanno intonato i suoi storici successi: Paolo Belli, Fausto Leali, Noemi, Federico Zampaglione, Enzo Avitabile e Tony Esposito, Eugenio Campagna, Gigi D’Alessio, Marisa Laurito, Raphael Gualazzi, Teo Teocoli, Elio, Raimondo Todaro, Rocco Papaleo, Eugenio in Via Di Gioia e La Sierra.

Ma c’è molto di più, perché il Molleggiato ha deciso di partecipare in prima persona al making of di questo appuntamento a lui dedicato. L’artista ha realizzato dei video ad hoc in cui, mediante splendide immagini esclusive, ha raccontato il suo più grande successo televisivo: la conduzione di Fantastico 8, nel 1987.

Anche questa volta, Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri sono stati il filo conduttore di questa splendida puntata. Entrambi si sono esibiti in duetti emozionanti, e la Guaccero ci ha regalato anche un ballo con Raimondo Todaro. E naturalmente gli occhi del pubblico erano puntati sulla conduttrice, che ci ha sorpreso con un look davvero strepitoso. Bianca ha infatti optato per un abito romantico color rosa antico, arricchito in vita da centinaia di strass che sottolineano il suo bellissimo fisico.

La Guaccero ha poi cambiato abito per esibirsi con Todaro: questa volta ha scelto una tuta nera con una profonda scollatura a V e la schiena scoperta. Un outfit decisamente azzeccato, soprattutto per scatenarsi in un sensuale ballo. Infine, per intonare una delle canzoni di Celentano, ha indossato un vestito nero con gonna sopra al ginocchio, dalla quale partono decine di frange che arrivano a terra.

Scendendo le scale, Bianca è incappata in un piccolo incidente: una delle frange si è incastrata sotto il tacco e ha rischiato di cadere, proprio come era successo qualche settimana fa a Sabrina Salerno sul palco di Sanremo. Ma la Guaccero non si è certo fatta frenare da un contrattempo: anche questa volta la conduttrice ha ammaliato tutti, e con la sua bravura ha portato a casa una puntata eccezionale.