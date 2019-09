Un posto al sole, Sara Ricci si sfoga su Instagram dopo la morte del padre

editato in: da

Sara Ricci si sfoga su Instagram, raccontando il dolore per la morte del padre. L’attrice di Un Posto al Sole ha svelato di aver perso il suo papà, confessando anche qualche rimpianto per non essere riuscita a dirgli addio “come dovevo e come meritavi”.

Una sofferenza grande, quella di Sara, che traspare dalle sue parole. Un lungo post apparso sul suo profilo: parole e una foto in cui sorride insieme al 92enne. “Stanotte ci hai lasciati – ha scritto l’attrice romana – e con la morte nel cuore mi trovo a fare i conti con la mia coscienza e la consapevolezza di fare un lavoro di ……m…….che ti dilania, ti allontana dalle persone che ami, che ti rende egoista e autoriferito”.

La star di Un posto al sole ha raccontato di soffrire molto a causa di un lavoro, quello di attrice, che spesso l’ha tenuta lontana dai suoi cari, soprattutto nei momenti difficili. “20 anni fa succedeva con mamma – ha ricordato -, lì ero in un’altra città e lavoravo sul set di ‘Vivere’. Oggi sono qui a Roma nella stessa città, ma coinvolta in uno stupido provino in inglese per una fiction russa”.

“Non ti ho salutato come dovevo e come meritavi – ha aggiunto Sara Ricci, rivolgendosi al suo papà -, ma so che eri orgoglioso di me, della donna che sono diventata che ha cercato sempre di mantenere i principi che mi avevi insegnato: amore, libertà, serietà, onestà, rispetto e comprensione dell’altro, del diverso, del meno fortunato”.

L’attrice ha poi raccontato i pregi del padre, definendolo un “esempio di forza, energia, passione, curiosità e buon senso”. “Sei immenso Podus (come amavo chiamarti) – ha concluso – e con la tua immutata ironia sarai sempre sui nostri sorrisi”.

Cinquant’anni e una vita per il cinema e la tv, Sara Ricci ha debuttato nel 1990 e da allora non si è più fermata. Ha recitato a teatro, mentre al cinema è stata nel cast di Fratelli coltelli, Cosa c’entra con l’amore e Al di là delle nuvole. Dal 1999 sino al 2007 ha raggiunto il successo grazie alla soap opera Vivere, in seguito ha recitato in Don Matteo e Il Maresciallo Rocca, per approdare nel 2018 a Un Posto al Sole e Il Paradiso delle Signore.