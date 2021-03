Un Posto al Sole, due attori positivi al Covid: stop alle riprese

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Il set di Un Posto al Sole – la popolare soap opera in onda su Rai 3 – ha chiuso temporaneamente: le riprese subiranno una pausa per qualche giorno, a quanto pare fino a lunedì. Il perché è presto detto: due attori della fiction sono risultati positivi al Covid.

La notizia è stata diffusa da Fanpage.it: ovviamente è scattato immediatamente il protocollo, con l’isolamento fiduciario per tutti i contatti, chiusura e sanificazione di tutti i set di Via Marconi, completata da poche ore.

I due attori – di cui non sono stati diffusi i nomi – sono risultati positivi al Coronavirus dopo un test rapido e, in attesa del responso del molecolare, sono stati posti in isolamento. Nel frattempo, per non inceppare la macchina organizzativa, è stato convocato già per lunedì un gruppo diverso di attori, rispetto a quanto previsto nelle ultime ore da produttori e sceneggiatori.

Un Posto al Sole, grande soap di successo della rete ammiraglia, si è fermata solo durante la prima ondata di Coronavirus in Italia, causando una storica interruzione della messa in onda di puntate inedite dal 7 aprile al 10 luglio 2020. Per la gioia dei fan invece questa breve interruzione della fiction non avrà ripercussioni per la programmazione futura.

Di recente la soap napoletana ha detto addio a uno dei suoi volti storici: Nina Soldano ha lasciato Un posto al Sole dopo 17 anni. L’attrice infatti interpretava dal 2003 l’iconico personaggio di Marina Addezio Giordano.

Da ciò che ha dichiarato l’attrice, la scelta sarebbe da ricondurre alla produzione. Nina Soldano aveva commentato la vicenda sui social, e le sue parole non hanno lasciato spazio ai dubbi: “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta – ha commentato -. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Grazi per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo”.

La sua uscita dalle scene ha creato grande scontento tra i telespettatori, tanto che ha dovuto precisarne i motivi su Instagram. La soap aveva già perso un altro dei suoi personaggi più amati: dopo 16 anni nel 2019 Davide Devenuto ha detto addio a Un Posto al Sole. Sul set aveva conosciuto l’attuale compagna, Serena Rossi, impegnata oggi con lo show Canzone Segreta.