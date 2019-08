U&D: Deianira Marzano lancia accuse pesanti a un autore della De Filippi

editato in: da

Non si arresta la polemica che ha travolto Uomini e Donne nelle ultime settimane e questa volta a parlare è Deianira Marzano, che accusa un redattore della trasmissione.

Secondo la blogger e star di Instagram, fra gli autori del programma ci sarebbe una persona che non si comporta in modo professionale. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando Mario Serpa si è scontrato con Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e Temptation Island. Nella discussione è intervenuta anche l’ex tronista Teresa Cilia che ha affermato di conoscere retroscena inquietanti.

Da qui è nato un acceso botta e risposta fra la modella siciliana e alcuni protagonisti di Uomini e Donne fra cui Teresa Langella, Giulia De Lellis e l’opinionista Gianni Sperti. Sulla questione ha detto la sua anche Deianira Marzano, influencer e it-girl che sembra molto informata su quanto accade dietro le quinte degli studi televisivi.

Qualche mese fa la Marzano aveva portato alla luce il presunto tradimento di Pierluigi Gollini ai danni di Giulia Provvedi delle Donatella mentre lei si trovava nella casa del Grande Fratello. Ora ha deciso di raccontare alcuni retroscena sulla redazione di Maria De Filippi.

“Mi ha contattata un carissimo amico che ha lavorato per anni nel mondo dello spettacolo – ha svelato nelle Stories di Instagram -. Lui si occupava di portare le ragazze a Uomini e Donne, e ha presentato alla redazione sia troniste che corteggiatrici”.

Deianira ha riferito che il suo amico le avrebbe raccontato di un autore di Uomini e Donne impegnato a corteggiare le ragazze che arrivavano in trasmissione per conoscere i tronisti. “Durante il trono di Lorenzo e Luigi – ha rivelato – c’erano delle ragazze che erano state proposte dal mio amico e che erano state scelte per scendere in trasmissione. Queste ragazze si sono lamentate con lui che c’era un autore che gli scriveva in privato che voleva uscire con loro e fare aperitivi durante la loro partecipazione al programma”.

“Queste ragazze si sono lamentate con il mio amico dicendo ‘ma è normale che l’autore ci chieda di andare a fare l’aperitivo?’. Il mio amico fece un casino e mise anche uno stato – ha detto Deianira -. Ma fu poi contattato dalla redazione e dalla Mennoia che gli disse ‘Non ti preoccupare, per favore leva quello stato’. Loro così assicurarono che avrebbe licenziato questo autore. Cosa che non è mai stata fatta, anzi è stato messo tutto a tacere”.