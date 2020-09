U&D, le anticipazioni: Gemma si scontra con Tina e Sophie esce con un corteggiatore

editato in: da

Chi è Sophie Codegoni, la nuova tronista di Uomini e Donne

Mancano ormai pochissimo al ritorno in onda delle puntate di Uomini & Donne. Per la stagione che si sta per aprire, Maria De Filippi, come ben si sa, ha pensato a una grande novità: la fusione fra Trono Classico e Trono Over, con una scena in studio che, come si può leggere su un post pubblicato sull’account Instagram ufficiale del programma, è completamente rinnovata.

In attesa di vedere le puntate, si sa già qualcosa in merito alle anticipazioni. Nella giornata di venerdì 4 settembre 2020, infatti, sono avvenute le registrazioni del dating show. Il sito Il Vicolo delle News ha fornito diversi dettagli in merito.

Secondo quanto rivelato dal portale, Gemma Galgani, la Dama di Torino, starebbe dando il via alla conoscenza con un nuovo Cavaliere, Mister Lamas. Dalle colonne de Il Vicolo delle News, si parla anche di uno scontro, avvenuto sempre durante la registrazione, tra la storica Dama del Trono Over e Tina Cipollari.

La Galgani, nonostante la nuova conoscenza in corso sarebbe ancora gelosa di Nicola Vivarelli, alias Sirius. A infastidirla sarebbe soprattutto l’interesse del giovane toscano nei confronti di Valentina Autiero (per loro era in programma un’esterna che Vivarelli ha rifiutato).

A quanto pare, in studio si sarebbero presentate anche diverse ragazze intenzionate a conoscere Sirius. Vivarelli, sempre sulla base di quanto rivelato sulle pagine de Il Vicolo delle News, avrebbe affermato, in questa circostanza, di essere ancora interessato alla Dama torinese.

Cosa dire invece di Sophie Codegoni, la giovanissima nuova tronista che ha incantato i social? La ragazza, milanese di 18 anni, sulla base di quanto si può leggere nelle anticipazioni sopra citate è uscita con Facundo, corteggiatore sudamericano.

Lui, inizialmente, avrebbe manifestato maggior interesse verso Jessica, tatuatrice 29enne romana mamma di un bimbo di 4 anni. Dopo un’esterna, però, si sarebbe reso conto di essere invece più propenso a iniziare una conoscenza con Sophie.

La tronista capitolina non si è però lasciata abbattere e, secondo le anticipazioni, sarebbe uscita con i corteggiatori Davide e Simone. A questo punto, non resta che attendere la messa in onda della puntata e il nuovo capitolo del dating show più famoso della tv italiana!