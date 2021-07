Tu Si Que Vales, svelata la data d’inizio: buone notizie per MIlly Carlucci

editato in: da

C’è grande attesa per la nuova stagione di Tu Si Que Vales, il talent show di Canale 5 che vede, ancora una volta, la conduzione congiunta di Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Stando alle ultime notizie, sarebbe stata rivelata la sua data d’inizio: una bellissima sorpresa per la “rivale” Milly Carlucci, anch’essa pronta a partire con il suo Ballando con le Stelle.

Andiamo con ordine: le riprese di Tu Si Que Vales sono iniziate la scorsa settimana, con un piccolo incidente di percorso. Proprio durante la prima giornata, le registrazioni sono state interrotte a causa del malore di Belen, appena tornata in pista a pochi giorni dal parto di Luna Marì. Per fortuna, la showgirl si è subito ripresa e, nelle ore successive, ha potuto fare ritorno sul set. Non ci saranno dunque ritardi nella messa in onda della nuova stagione, o almeno così si spera.

Stando a quanto riportato da TvBlog, lo show dovrebbe debuttare a partire da sabato 18 settembre in prima serata su Canale 5, in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. Una notizia che, se confermata, potrebbe scombussolare i piani della concorrenza. Proprio per quel giorno è infatti attesa la prima puntata di Da Grande, il nuovo programma-evento di Alessandro Cattelan, composto di due soli appuntamenti.

È possibile che la Rai decida di spostare (anticipando o posticipando) lo show per evitare la sovrapposizione con Tu Si Que Vales, che solitamente raccoglie buoni dati d’ascolto. Tuttavia, per un programma a rischio concorrenza ce n’è un altro che trarrebbe vantaggio dall’inizio anticipato della trasmissione condotta da Belen. Si tratta di Ballando con le Stelle, storico talent di Milly Carlucci che si sta preparando all’avvio – il suo esordio è previsto per sabato 16 ottobre.

Da anni, i due show vanno in onda nella stessa fascia settimanale, trovandosi così “costretti” a dividersi gli ascolti. Facendo due conti, il prossimo autunno le cose potrebbero cambiare: se Tu Si Que Vales non superasse il numero di puntate dello scorso anno, dovrebbe concludersi al massimo entro la prima settimana di dicembre. Ballando con le Stelle, per lo stesso principio, dovrebbe invece arrivare sino ad oltre la metà dell’ultimo mese dell’anno. Questo significherebbe, per Milly, andare in onda con i suoi ultimi appuntamenti senza la concorrenza di Belen. Una vera svolta, soprattutto in vista della finale.