Tu Sì Que Vales e Scherzi a Parte: Belen e Bonolis tornano in tv

Mediaset cambia ancora il suo palinsesto e porta in tv Belen Rodriguez e Paolo Bonolis che torneranno con Tu Sì Que Vales e Scherzi a Parte. Nelle ultime settimane l’azienda del Biscione ha rivoluzionato le sue reti, lasciando spazio soprattutto all’informazione. Sono stati quindi sospesi numerosi programmi, fra cui Domenica Live e CR4 – La Repubblica delle donne, mentre Mattino Cinque è stato rivoluzionato, lasciando a casa, per ora, Federica Panicucci.

Fra i grandi show che hanno continuato ad andare in onda ci sono stati Amici 2020 di Maria De Filippi e il Grand Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il primo programma è terminato, mentre il secondo finirà il prossimo 8 aprile. Per sopperire alla mancanza di intrattenimento, Mediaset ha deciso di riproporre alcune trasmissioni di grande successo.

Se il sabato l’esperimento di Ciao Darwin (che si è scontrato con Fiorello) ha consentito di ottenere buoni risultati, nel corso della settimana potremo seguire altri show famosi. Fra questi Tu Sì Que Vales, grande successo di Canale Cinque condotto da Belen Rodriguez e in onda dal 2014. Dal 15 aprile il pubblico potrà scoprire gli artisti, gli show ed emozionarsi insieme ai giudici. L’azienda ha deciso di riportare in onda anche Scherzi a Parte, il cult degli anni Novanta nella versione condotta da Paolo Bonolis. Dal 17 aprile i telespettatori scopriranno l’edizione realizzata nel 2018.

Non solo Mediaset, anche la Rai ha deciso di cambiare il palinsesto adeguandosi alla situazione attuale. L’azienda di viale Mazzini ha infatti sospeso Vieni da Me di Caterina Balivo, Detto Fatto di Bianca Guaccero e La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. Qualche giorno fa Maria De Filippi aveva confessato di aver riflettuto a lungo prima di scegliere di andare in onda con il serale di Amici 2020.

“Una parte di me diceva di non voler andare in onda – aveva svelato al Corriere della Sera -. Ma andare avanti era la scelta giusta. Per Mediaset era importante avere un’alternativa all’informazione, c’era bisogno anche in tv di quella normalità che ci è venuta a mancare […] È tutto strano, particolare, ti sembra di fare una perenne prova, l’unica differenza quando inizia la puntata è che sei truccata. Ma penso che queste dirette sospese nel tempo abbiano portato in tutti una dimensione più vera, autentica”.