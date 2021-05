Tu Sì Que Vales, tra conferme e nuovi arrivi

editato in: da

Fra conferme e nuovi arrivi si prepara la nuova edizione di Tu Sì Que Vales. A svelare le prime anticipazioni è Sabrina Ferilli che su Instagram ha pubblicato un post che lascia poco spazio ai dubbi. L’attrice infatti vestirà nuovamente i panni del giudice speciale dello show.

Protagonista in tv con la fiction Svegliati amore mio, la Ferilli ha pubblicato su Instagram un breve video con i momenti più divertenti della scorsa stagione di Tu Sì Que Vales. “Ci sono cascata di nuovo”, ha commentato, lasciando intendere che sarà nuovamente nella trasmissione. Accanto a lei sembra confermata la giuria composta da Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Maria De Filippi.

Il format è stato condotto per diverse edizioni da Belen Rodriguez, affiancata prima da Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari, e in seguito da Francesco Sole. Da qualche tempo al timone dello show ci sono la Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Per ora i presentatori non sono ancora stati confermati e il motivo potrebbe essere legato ai nuovi eventi nella vita privata della showgirl.

Belen infatti è incinta di Antonino Spinalbese. La modella argentina, dopo l’addio a Stefano De Martino, aspetta una bambina dal compagno. La piccola arriverà fra la fine di luglio e i primi di agosto. Il parto potrebbe coincidere proprio con il periodo delle riprese di Tu Sì Que Vales, inoltre sia prima che dopo la nascita della bambina, Belen si prenderà di sicuro del tempo per dedicarsi alla famiglia.

Resta dunque un’incognita la sua partecipazione a Tu Sì Que Vales anche se la Rodriguez rappresenta uno dei punti fermi della trasmissione. A raccontarlo qualche tempo fa era stata proprio Maria De Filippi, la mente dietro al successo del programma Mediaset. “Belen ha una qualità speciale – aveva raccontato la conduttrice -: sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore. Lo vedete a Tu Sì Que Vales, l’unica trasmissione che ha scelto di fare: si commuove, le sorridono gli occhi, è alla mano con tutti, con sincerità. A nessuno mai fa pesare quanto sia bella, si mette costantemente all’altezza degli altri. E sostiene sempre le donne”.