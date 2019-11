Tu Si Que Vales, Belen osa con il look e batte Sabrina Ferilli

editato in: da

Allegro, leggero e all’insegna del talento. Tu Si Que Vales si è dimostrato essere un programma che piace al pubblico e, di conseguenza, premiato anche dagli ascolti. Merito del successo va anche alla conduzione, affidata a Belen Rodriguez, ormai perfettamente a suo agio nelle vesti di padrona di casa, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

A rendere ancora più divertente Tu Si Que Vales la tribuna di giudici, composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti che, con i loro commenti, riescono ad intrattenere un vasto pubblico. Il team del programma, inoltre, quest’anno ha guadagnato un membro importante: Sabrina Ferilli che, con la sua innata schiettezza, guida la giuria popolare.

Acrobati, ballerini, cantanti, prestigiatori e talenti vari, o aspiranti tali, lottano e si esibiscono sul palco di Tu Si Que Vales con lo scopo di ottenere il premio finale. Ad attirare l’attenzione, però, non sono solo i partecipanti, ma anche le vere protagoniste del programma: Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli. I loro look, quasi sempre impeccabili, sono costantemente sotto i riflettori. Le due hanno stili completamenti diversi ma entrambe riescono ad ispirare le appassionate di moda.

Dopo aver mostrato eleganti abiti da sera, giacche e minigonne, Belen ha osato con un completo molto particolare, composto da pantaloni e top dalla scollatura a v, nero con inserti in pelle arancioni. Un abito leggermente eccentrico che ne ha messo in risalto il fisico perfetto. Ha, poi, acconciato i capelli in una semplice coda bassa e ha evidenziato la sua bellezza con un make-up che valorizza lo sguardo.

Scelta completamente diversa, meno azzardata e meno appariscente, quella di Sabrina Ferilli che, invece, ha optato per un maglioncino viola a collo alto con delle leggere trasparenze e una gonna fatta di paillettes. Anche lei, infine, ha completato il look con un luminosissimo make-up naturale, leggermente più intenso sugli occhi, e lasciando i capelli ricadere sulle spalle in morbidi boccoli.

Scegliere chi tra le due sia la migliore è praticamente impossibile. Entrambe riescono a portare al centro dello studio non solo la loro evidente bellezza, ma anche un innato carisma e una forte personalità. Come ci sorprenderanno nelle prossime puntate?