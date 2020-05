Tu Sì Que Vales 2020, al lavoro per la nuova edizione: le indiscrezioni sulla giuria

editato in: da

I look esagerati di Belen Rodriguez a “Tu Si Que Vales”

È uno degli show più amati del palinsesto Mediaset ed è pronto a tornare in grande stile: l’edizione 2020 di Tu Sì Que Vales è già in lavorazione e intorno alla nuova messa in onda c’è già grande attesa. Da qualche tempo a questa parte, infatti, circolavano delle indiscrezioni su alcuni cambiamenti nel cast.

Partiamo dalla formazione più amata, quella della giuria. Come sanno gli appassionati del programma, è composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. Mentre Maria De Filippi e Gerry Scotti erano stati dati per certi, alla fine dell’ultima edizione Rudy Zerbi sembrava essere a rischio per i suoi molti impegni.

Tuttavia, dopo pochissimo, Rudy era stato riconfermato con gran sollievo del pubblico, che non riesce a rinunciare ai siparietti con l’amico-nemico Gerry Scotti. Un grosso punto interrogativo, invece, riguardava Teo Mammucari. Fino a poco tempo era quasi certo che dovesse essere sostituito perché interessato a seguire altri progetti.

A dare la notizia che invece il conduttore rimarrà al fianco dei suoi colleghi è stata la rivista Chi. Sul magazine di Alfonso Signorini è stato infatti riportato che la giuria è stata riconfermata al completo, con tanto di precisazione su Mammuccari:

Se in un primo momento c’era stata una piccola empasse tra Teo Mammucari e la squadra di Tu Sì Que Vales, ora la situazione è rientrata. I giudici del programma saranno riconfermatissimi.

Sempre stando al magazine di Signorini, c’è anche un’altra riconferma: quella della splendida Sabrina Ferilli, che torna a capo della giuria popolare. Pare infatti che il pubblico abbia estremamente gradito la complicità tra l’attrice romana e la padrona di casa, Maria De Filippi, tanto quanto ha gradito gli “scontri” di look con la bella Belen Rodriguez.

A proposito di quest’ultima, invece, nulla è dato sapere: se la giuria è confermata non si sa ancora nulla su chi condurrà, e dalla Rodriguez – così come da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, sue “spalle” – non è ancora arrivata alcuna notizia ufficiale.

Dunque giuria confermata e conduzione in forse, ma il programma, probabilmente, dovrà subire degli altri cambiamenti. Per adattarsi alle nuove disposizioni post emergenza sanitaria, infatti, i giudici potrebbero sedersi in poltrone distanziate e i concorrenti in entrata potrebbero dover indossare dei dispositivi di protezione individuale.

Per quanto riguarda la giuria popolare capeggiata dalla Ferilli, se le cose andranno bene, verrà semplicemente ridotto il numero in modo da non alterare interamente il programma. Ad ogni modo, modifiche a parte, di certo Tu Sì Que Vales arriverà a pennello per alleggerire le serate autunnali, regalando al pubblico un po’ di sana spensieratezza.