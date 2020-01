Totti, i retroscena sul nuovo show: “Ho sorpreso Ilary”

editato in: da

Francesco Totti racconta l’esperienza nel nuovo show Celebrity Hunted e svela di aver sorpreso Ilary Blasi. L’ex calciatore è il protagonista di un reality che andrà in onda su Amazon Prime a marzo in cui stato costretto a fuggire per due settimane da alcuni inseguitori, nascondendosi lontano dalla famiglia e dagli amici.

“Non ho trovato un attimo di tregua – ha confessato a Sorrisi e Canzoni Tv -. Meglio così, perché se avessi dovuto trovarmi un nascondiglio o rintanarmi lì per due settimane, allora me ne stavo a casa che era meglio. Invece mi hanno inseguito, eccome se mi hanno inseguito!”. Totti ha svelato di aver spiazzato tutti con la scelta di prendere parte a Celebrity Hunted, in particolare la moglie Ilary Blasi.

“Una cosa che mi ha divertito molto è che ho spiazzato Ilary e i bambini – ha svelato -. Non si aspettavano che accettassi […] Però Ilary non mi ha dato consigli, non le piace ‘immischiarsi’ nelle mie cose, e lo stesso faccio io con le sue”. Durante la sua fuga, Francesco non ha avuto nessun contatto con la famiglia e questa è stata la parte più difficile da affrontare. “Non potevo neanche chiamarli al telefono – ha spiegato -. Anzi, non ce l’avevo proprio il mio telefono. Me ne hanno dato uno apposta per il programma”.

Nel corso del reality, che vedremo presto, Totti è stato costretto a chiedere aiuto agli amici per nascondersi e non sempre è stato semplice. “Aquilani pensava che volessi fargli uno scherzo. Non c’era modo di convincerlo! […] Se qualcuno accettava di aiutarmi, allora anche lui doveva nascondersi: dai conoscenti, dagli amici, dalle mogli. Mica poteva fare un tweet dicendo: ‘Ehi, sono qui con il mio amico Totti’. Pensava che volessi fargli uno scherzo. Non c’era modo di convincerlo! Poi però mi ha aiutato con entusiasmo, come tutti […]Ti ritrovi sempre in posti che non ti aspetti: a un certo punto mi sono nascosto pure tra i frati di un convento”.