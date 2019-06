Totti, la dedica d’amore su Instagram per Ilary e le figlie

editato in: da

Francesco Totti commuove i follower con una dedica d’amore su Instagram per Ilary Blasi e le figlie: Chanel e Isabel.

L’ex capitano della Roma dopo l’addio alla società e i gossip dei giorni scorsi è volato a Ibiza con tutta la famiglia. Una vacanza per dimenticare lo stress e i dispiaceri delle ultime settimane anche grazie alle donne della sua vita: Chanel e Isabel.

Nei giorni scorsi il calciatore si era concesso una fuga romantica con Ilary Blasi per celebrare l’anniversario di matrimonio. Sono trascorsi 14 anni da quel 2005 in cui la showgirl e lo sportivo si giurarono amore eterno. Oggi la coppia ha tre figli: Cristian, Chanel e Isabel e non potrebbe essere più felice.

La dimostrazione arriva da un post pubblicato su Instagram da Totti dedicato alle donne di casa. Nello scatto Ilary è stesa su un divano bianco, al sole, mentre abbraccia Chanel e Isabel, la piccola di casa.

“Le più belle del mondo” ha scritto l’ex bandiera giallorossa, raccontando ancora una volta tutto l’affetto per la famiglia. Tanti i commenti dei follower che hanno mostrato di apprezzare molto il post e questo lato più tenero di Totti.

Terminata la conferenza stampa in cui annunciava l’addio come dirigente alla Roma, Francesco ha preso il primo aereo per Ibiza. Con lui la moglie e i figli, ma anche tanti amici. Non solo Fabrizio Iacorossi, il suo personal trainer, con la moglie Noemi e i loro bambini, ma anche Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche.

Le vacanze presso l’Ibiza Royal Beach dureranno qualche settimana, poi Ilary e Totti torneranno a Sabaudia, dove ormai da anni trascorrono le vacanze estive insieme a tutta la famiglia e gli amici.

“Chi sta più dietro ai figli? Tutti e due – aveva svelato Totti qualche tempo fa, parlando dei figli e del rapporto con Ilary Blasi -. Anche troppo. Non li lasciamo sempre alle tate. Li portiamo a fare sport tutti i giorni”.

Una famiglia normale dunque e un amore, quello di Totti per le sue donne di casa, così forte da avere voglia di gridarlo al mondo.