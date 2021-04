Top Dieci, slitta l’esordio di Carlo Conti: perché non va in onda

editato in: da

Carlo Conti: 60 anni di successi, amicizia e amore

Slitta l’esordio di Top Dieci, lo show condotto da Carlo Conti in onda su Rai 1. Quello di sabato 17 aprile avrebbe dovuto rappresentare il ritorno in tv del conduttore con la seconda edizione del programma che l’estate scorsa era stato accolto con grande successo dal pubblico. Ma soprattutto c’era già grande aspettativa per la sfida a suon di dirette tra Conti e Maria De Filippi, che il sabato sera va in onda con il talent Amici 2021.

Nonostante la decisione fosse già presa da tempo – con tanto di promo andati in onda in tv – la Rai ha deciso di rimandare tutto la messa in onda dello show. Del resto non è difficile immaginare il motivo di tale scelta, considerato che il Serale di Maria De Filippi ottiene cifre da record a ogni puntata. L’ipotesi arriva direttamente dalle pagine di Tv Blog e non sembra poi così assurda. La De Filippi è una certezza nel palinsesto Mediaset e il sabato sera, nelle sue mani, diventa una sfida praticamente impossibile da vincere.

Carlo Conti ha vissuto una lunga assenza dal piccolo schermo e un periodo difficile, segnato anche dalla battaglia contro il Covid 19, che ha messo a serio rischio la sua salute ma dal quale è uscito più forte di prima. Era già tornato in tv con le sette puntate dello speciale Affari Tuoi – Viva gli sposi e con il ciclo A grande richiesta, conquistando una buona fetta di pubblico contro C’è Posta Per Te. Ma evidentemente non è stato abbastanza e la decisione di Mamma Rai – secondo le anticipazioni di Tv Blog – prevede un ulteriore e importante “cambio di rotta”.

Top Dieci non solo non debutterà il 17 aprile, ma non andrà più in onda il sabato sera. Carlo Conti dovrà attendere la fine di Canzone Segreta con Serena Rossi per prendere il suo posto il venerdì in prima serata su Rai 1. Il programma della Rossi, che ha registrato un ottimo successo di pubblico, si concluderà ufficialmente venerdì 16 aprile perciò Top Dieci – salvo ulteriori cambiamenti – dovrebbe andare in onda a partire dal 23 aprile.

Per Carlo Conti è il secondo cambio di programma del mese. Il conduttore avrebbe dovuto presentare la cerimonia di premiazione dei David di Donatello il 7 aprile, posticipata poi all’11 maggio. Intanto, in attesa del debutto di Top Dieci, si prepara a cimentarsi nella conduzione del nuovo talent Tocca a te, volto a premiare il talento e le abilità degli italiani in gara e che andrà in onda su Rai Play.