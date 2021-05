Top Dieci, Sabrina Salerno illumina lo show con il suo fascino intramontabile

editato in: da

Sabrina Salerno regina dell’estate, sono suoi i bikini più belli

Top Dieci torna con un secondo appuntamento davvero sorprendente, rivelandosi ancora una volta uno show in grado di conquistare il pubblico con grande simpatia. Tanti gli ospiti che Carlo Conti ha scelto per questa nuova puntata, ma i veri protagonisti sono stati i concorrenti.

Dopo una prima stagione che ha ottenuto grandi consensi, la Rai ha deciso di riproporre Top Dieci per un nuovo ciclo di appuntamenti all’insegna del divertimento e di tanta buona musica. Ritagliandosi ancora uno spazio il venerdì sera, Carlo Conti ha già saputo sorprenderci con una prima puntata che ha visto sfidarsi i Cinepanettoni (Christian De Sica, Massimo Boldi e Nancy Brilli) e i Goggi (Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci). Questa volta, la sfida si è fatta ancora più ardua.

La seconda puntata di Top Dieci, in onda venerdì 30 aprile, ha infatti messo a confronto i Laureati – tra i quali si sono schierati Massimo Ceccherini, Leonardo Pieraccioni e Rocco Papaleo – e le Laureate – squadra composta da Anna Tatangelo, Diletta Leotta e Sabrina Salerno. Una competizione che, tra tante risate e momenti divertenti, ci ha regalato un po’ di spensieratezza. Regine della serata, naturalmente, sono state le tre bellezze che hanno ammaliato i telespettatori.

Anna Tatangelo, incantevole in total black, ha fatto sfoggio di un look originale e decisamente azzeccato. Per l’occasione ha infatti scelto un paio di semplici pantaloni neri e un top abbinato dal taglio molto particolare, monospalla e cortissimo a lasciare scoperta la pancia. Capelli pettinati all’indietro, uno smokey eyes ammaliante e tanta simpatia: così la cantante ha conquistato il pubblico.

Al suo fianco, Diletta Leotta ha letteralmente regalato un tocco di brillantezza. La conduttrice sportiva è entrata in studio con un abito color giallo canarino, impreziosito da grandi bottoni e stretto in vita da un ampio cinturone. Una semplice scollatura ha reso l’outfit molto sensuale, così come i morbidi riccioli biondi che le ricadevano sulle spalle scoperte. Anche il make up leggero si è rivelato una scelta vincente.

Sabrina Salerno, infine, ha dato prova del suo fascino inesauribile con un tailleur nero dalle linee semplici, che ha messo in evidenza il suo fisico mozzafiato. L’abbinamento della giacca, adornata da piccoli richiami color oro e arricchita da una profonda scollatura, con i pantaloni a sigaretta è un intramontabile classico, che in questo caso ha contribuito nell’esaltare la bellezza della cantante.