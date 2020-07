Top Dieci, Serena Rossi incanta e la Bertè rivela un aneddoto su Mimì

editato in: da

Carlo Conti porta a termine la bellissima esperienza di Top Dieci regalandoci un’ultima puntata straordinaria, ricca di emozioni e di grandi ospiti. E già si parla di una nuova edizione, tra indiscrezioni che fanno sognare il pubblico.

Quest’anno, la Rai ha deciso di cimentarsi in un esperimento davvero particolare, riportando in televisione uno show di quelli che non si vedevano da tempo. Top Dieci voleva essere un game show dedicato alle classifiche – musicali e non solo – da scoprire in compagnia di tantissimi ospiti divertenti, facendo un tuffo nel passato e rivivendo la cultura pop del nostro Paese. Obiettivo raggiunto, potremmo dire, visto il grande successo ottenuto da Carlo Conti, che è stato scelto per guidare questo programma d’eccezione.

La sua esperienza si conclude dopo quattro puntate di Top Dieci che ci hanno sorpreso e intrattenuto. L’ultimo appuntamento, in particolare, ha visto tantissimi nomi dello spettacolo italiano tra concorrenti e ospiti in studio. Ancora una volta sono state due le squadre a contendersi la vittoria. Da una parte si sono schierati I Tali e Quali, con Sergio Friscia, Paolo Conticini e Gabriele Cirilli. Dall’altra invece ecco Le Vesuviane, con Tosca D’Aquino, Marisa Laurito e Serena Rossi: splendide ed elegantissime, hanno incantato il pubblico con il loro fascino (e tanta simpatia).

Naturalmente, gli ospiti non sono stati da meno: Carlo Verdone e Loredana Bertè si sono prestati a giocare con Carlo Conti. “Ho seguito tutte le puntate, finalmente qualcosa di diverso, di nuovo” – ha rivelato la Bertè, facendo il suo ingresso in studio. E durante la classifica dedicata ai suoi grandi successi, ha avuto modo di raccontare qualche interessante aneddoto. Come ad esempio quello riguardante il brano Non sono una signora: è stata Mia Martini a dare il via ad Ivano Fossati, all’epoca libero da altri impegni, affinché scrivesse questa canzone per Loredana.

E così via, tra classifiche curiose e divertenti, si è conclusa l’ultima puntata di Top Dieci. Carlo Conti ha affrontato numerose sfide per portare in tv questo show: “Non è stato facile entrare in scena e dire ‘Buonasera’ nel vuoto assoluto. La risposta dello studio è fondamentale” – ha rivelato in un’intervista a Panorama – “Per questo ho voluto gli applausi campionati: creano atmosfera, senti un briciolo di calore”.

Il pubblico si chiede già se ci sarà una seconda stagione. Sebbene alcune indiscrezioni la diano già per certa, Conti non è ancora sicuro: “Per la verità non ne abbiamo parlato, dunque non posso dire se ci sarà”. Sicuramente, il conduttore sarà presto impegnato con una nuova edizione di Tale e Quale Show, quindi lo rivedremo presto in tv.