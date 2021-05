Top Dieci, Conti sceglie Caterina Balivo per il gran finale. E lei conquista il pubblico

editato in: da

L’ultimo appuntamento con Top Dieci, la trasmissione di Rai1 condotta dal bravissimo Carlo Conti, è ancora una volta ricco di bellissime emozioni e di tanto divertimento. Tra concorrenti d’eccezione e ospiti amatissimi dal pubblico, la puntata conclusiva dello show ci ha regalato una serata all’insegna della spensieratezza.

Questa seconda stagione di Top Dieci si è rivelata sorprendente e molto apprezzata dai telespettatori, che hanno premiato Carlo Conti con ascolti soddisfacenti ad ogni puntata. La serata finale ha visto un piccolo cambio nel palinsesto di Rai1: inizialmente programmata per il venerdì, è andata in onda sabato 29 maggio per lasciare spazio, il giorno precedente, alla partita amichevole Italia-San Marino. Ma l’attesa è stata prontamente ricompensata con un appuntamento che ha letteralmente conquistato il pubblico.

La finale di Top Dieci ha visto schierarsi due squadre davvero incredibili. Da una parte i “Pacchisti”, ovvero coloro che hanno avuto l’onore di guidare Affari Tuoi (uno dei game show più amati di Rai1): questo team ha contato tra i suoi membri Flavio Insinna, Pupo e Max Giusti. Dal versante opposto, le “Principesse”: Andrea Delogu, Caterina Balivo ed Emanuela Aureli. Un trio di donne splendide e grintose, che hanno saputo portare brillantezza e vitalità davanti alle telecamere dello show.

La Delogu, con un’incantevole tutina color carne stretta in vita da una maxi cinta nera, ha fatto il suo ingresso in studio suscitando una vera e propria ovazione. Con lei, anche una splendida Emanuela Aureli che ha scelto di sfoggiare un look decisamente luccicante: un semplice paio di pantaloni neri e una camicia bianca sono stati impreziositi da una giacca over size ricoperta di paillettes argentate.

Ma la vera stella della serata è stata Caterina Balivo. La conduttrice ha trascinato il gruppo delle “Principesse” con una verve che ha dell’incredibile, e la sua travolgente simpatia non è certo passata inosservata. Anche sul fronte estetico, la Balivo ha saputo sorprendere tutti: per l’occasione ha infatti scelto un look total white bellissimo, indossando un miniabito bianco con profonda scollatura a V, spalline maxi e dettagli in oro, oltre a sandali gioiello dal tacco vertiginoso. Per il make up, ha invece scelto uno smokey eyes e un trucco leggero sulle labbra, per mettere in risalto il suo sguardo magnetico.

Bellissima come sempre, Caterina ha immediatamente catalizzato l’attenzione del pubblico. Le ultime giornate sono state per lei importantissime: se nelle scorse ore ha finalmente ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid, il 29 maggio ha festeggiato un anniversario bellissimo. Esattamente 9 anni fa diventava mamma per la prima volta, con l’arrivo nella sua vita del piccolo Guido Alberto.