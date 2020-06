Top Dieci, Carlo Conti conquista con Serena Autieri e Massimo Ranieri

editato in: da

Musica, divertimento e tante risate: questi gli ingredienti di Top Dieci, il nuovo programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. La prima puntata è stata scoppiettante, grazie anche all’intervento di tanti ospiti famosi che ci hanno regalato molte sorprese.

Dopo qualche mese di distanza dal piccolo schermo, ad eccezione del successo al timone della cerimonia dei David di Donatello 2020, Carlo Conti torna in tv con un nuovo show incentrato sulle classifiche – musicali e non solo. Top Dieci è una divertentissima sfida che vede confrontarsi alcuni dei personaggi più amati nel panorama dello spettacolo italiano, i quali si mettono alla prova testando le loro conoscenze su tantissimi argomenti diversi.

Ad accompagnarci nel corso della prima puntata di Top Dieci sono state due squadre che ci hanno sorpreso e regalato grandi emozioni. Da una parte i “Principi abusivi”, che ha visto schierati Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani; dall’altra i “Don Matteo”, squadra che invece ha puntato su Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Flavio Insinna. Tra una sfida e l’altra, Conti ha anche accolto in studio due ospiti speciali, Massimo Ranieri e Roberto Mancini, che hanno avuto l’occasione di raccontarsi un po’ e di presentare le loro classifiche personali.

Gli occhi del pubblico erano puntati sulle due concorrenti rivali, Serena Autieri e Maria Chiara Giannetta. La prima, frizzante e briosa come al solito, ha incantato tutti grazie alla sua simpatia e al suo look delizioso, ultra colorato. La Autieri ha infatti scelto, per l’occasione, un abito lungo e bianco con tantissime macchie di colore, che le stava divinamente. La sua rivale, la giovane attrice che interpreta Anna Olivieri nella fiction Don Matteo, ha invece azzardato un look rosso fuoco perfettamente intonato con i suoi capelli ramati.

Nel corso della serata, si sono susseguite numerose sorprese. Carlo Conti, da perfetto padrone di casa, si è destreggiato magistralmente tra le tantissime clip commemorative, che ci hanno permesso di fare un tuffo indietro nel tempo e ricordare quello che accadeva tanti anni fa. Questo primo appuntamento con Top Dieci è stato un grande successo, anche perché è riuscito a coinvolgere il pubblico: i telespettatori sono stati chiamati a condividere via social la propria classifica, in questo caso riguardante ciò che ci è mancato di più durante il periodo di quarantena.