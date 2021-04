Carlo Conti si confessa su Top Dieci: “In tv non amo le sfide”

editato in: da

Carlo Conti: 60 anni di successi, amicizia e amore

Top Dieci si prepara all’esordio in prima serata su Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti che ha già presentato la fortunata prima stagione l’estate scorsa, raccogliendo un grande successo di pubblico. In questi giorni si è parlato molto del programma, specialmente per lo slittamento improvviso, con conseguente cambio di palinsesto.

Durante la presentazione del programma il direttore Carlo Coletta ha voluto fare qualche precisazione a tal proposito, come lo stesso Carlo Conti che ha confermato il suo punto di vista, quello che del resto lo ha reso caro al pubblico italiano. “Da anni non ho mai vissuto la sfida di ‘questo contro quello’, non vivo questo tipo di tensione, non mi angoscio”, ha dichiarato il conduttore facendo un chiaro riferimento a ciò che è comparso sulle pagine dei giornali.

La prima puntata di Top Dieci sarebbe dovuta andare in onda sabato 17 aprile in prima serata su Rai 1, quindi in diretta concorrenza con Maria De Filippi e il suo Serale di Amici 2021. Ragion per cui in molti hanno creduto che il ripensamento della rete fosse dovuto proprio a questa sfida a suon di dirette, dal quale il programma di Conti sarebbe potuto uscire sconfitto, visto l’incredibile successo e gli ascolti del talent di Canale 5.

Carlo Conti si è dichiarato estraneo a questo tipo di logiche. “Top dieci è un divertimento assoluto, ma non vado in tv con l’idea della sfida.(…) Per quanto mi riguarda l’importante è fare un buon prodotto e riunire la famiglia davanti alla tv. E’ la cosa a cui tengo di più”, queste le sue parole come riportato da Repubblica.

A dar man forte al conduttore ci ha pensato anche il direttore di Rai 1, Stefano Coletta: “Il posizionamento di Carlo il venerdì non è la fuga da un pericolo, ma la volontà di coltivare un nuovo titolo”, ha dichiarato. E ha aggiunto anche che l’esordio di Top Dieci è stato rimandato “per ragioni produttive”, e non per questioni di “rivalità” e ascolti.

Il “varietà talk gioco”, come lo ha definito lo stesso Carlo Conti, verrà trasmesso dal nuovo studio all’Auditorium della Rai in diretta sul primo canale a partire da venerdì 23 aprile, prendendo quindi il posto di Canzone Segreta con Serena Rossi, giunto al termine, e contemporaneamente al nuovo show di Pio e Amedeo, che debutta una settimana prima. “Ho avuto una discussione con mia moglie che è fan accanita di Pio e Amedeo e il venerdì ci sono loro…Non so se vedrà Top dieci”, ha ironizzato il conduttore.

La prima puntata di Top Dieci vedrà sfidarsi un parterre di artisti di pregio: le due squadre saranno composte da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi contro Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci. Presente in studio anche “una piccola dose di pubblico” – ha confermato Carlo Conti – “18 persone distanziate e tamponate che dietro le telecamere interverranno con applausi e suggerimenti”. Ospiti speciali della serata, invece, saranno due pietre miliari della musica italiana: Rita Pavone e Giorgia.