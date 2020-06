Top Dieci, Claudia Gerini incanta e Al Bano si emoziona vedendo Romina

editato in: da

Terzo appuntamento per Top Dieci, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Il conduttore ha saputo intrattenere, come sempre, il pubblico del venerdì sera, con uno show divertente e frizzante con grandi ospiti della tv, come Claudia Gerini e Al Bano.

La trasmissione è una sfida che vede confrontarsi alcuni dei personaggi più amati nel panorama dello spettacolo italiano, che si mettono alla prova testando le loro conoscenze su argomenti diversi.

Le squadre di questa settimana hanno visto sfidarsi il team ABC, formato Maddalena Corvaglia, Al Bano e Orietta Berti (dalle iniziali dei loro cognomi), e i Romani, il gruppo composto da Giancarlo Magalli, Enrico Brignano e Claudia Gerini.

A splendere, dal primo momento della puntata, la Gerini, che ha scelto di portare i capelli sciolti con delle morbide onde e di indossare un abito fucsia dalla scollatura importante con uno spacco vertiginoso, mostrato anche sul suo profilo Instagram tramite una foto scattata dalla figlia.

L’attrice ha incantato tutti, oltre che con la sua bellezza, anche con la sua simpatia ed esuberanza, rubando la scena a tutti gli altri concorrenti.

Ovviamente non sono mancati i siparietti comici durante la puntata: prima di iniziare la sfida sulla classifica sui motivi più frequenti per cui le coppie litigano, Giancarlo Magalli ha affermato: “Ma Al Bano non dovrebbe giocare, non vale, è un laureato nei litigi!”.

Sempre in tema di scontri, stuzzicato da Carlo Conti sulle conduttrici con cui ha avuto qualche screzio, Magalli ha risposto: “Sono andato d’accordo con il 99% delle conduttrici con cui ho lavorato”, leggermente in imbarazzo dopo la battuta del presentatore.

Al Bano è stato uno dei protagonisti della serata, non solo come concorrente ma anche come “oggetto” di sfida. Infatti non è rimasto indifferente ai filmati in cui è apparsa Romina Power, durante la classifica sui maggiori successi della coppia di cantanti. L’artista è apparso visibilmente emozionato e con lo sguardo sognante riguardando i video delle vecchie esibizioni. Poi, osservato da Conti, ha sdrammatizzato dicendo: “Mamma com’ero magro e asciutto, dovrei rimettermi in carreggiata, sto diventando come Magalli!”.

Tra una sfida e l’altra, Conti ha anche accolto in studio un’ospite speciale, Loretta Goggi, che in splendida forma – e con un long bob platino che le donava tantissimo – si è raccontata tra aneddoti della sua vita e della sua carriera, senza ovviamente dimenticare di proporre le sue classifiche personali.

Anche questa volta Carlo Conti è riuscito a proporre una puntata divertente e spumeggiante: da perfetto padrone di casa è riuscito a coinvolgere e a intrattenere i telespettatori, confermando il successo delle scorse puntate.