Top Dieci, Al Bano e Romina super ospiti: sempre più affiatati

editato in: da

Al Bano compie gli anni e Romina sfida Loredana (che risponde a tono)

Venerdì 21 maggio è andata in onda una nuova, travolgente puntata di Top Dieci, lo show condotto da Carlo Conti che ogni settimana regala al pubblico qualche ora leggera e spensierata con amati protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo. E i due super ospiti della serata hanno colpito proprio nel segno.

Al Bano e Romina Power si sono confermati due grandi della musica, ripercorrendo in funzione del gioco i loro più grandi successi, sia in coppia che da solisti. Una bella manche per le due squadre in gara: da una parte i Senatori – Enrico Montesano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi – e dall’altra i Tali e Quali – Antonella Elia, Francesca Manzini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli.

Musica e canzoni (intramontabili) a parte, la coppia ha mostrato un affiatamento che ha riconfermato – qualora ci fossero ancora dubbi – il profondo legame che li unisce. Una vita trascorsa insieme, due artisti che sono cresciuti e che nel tempo hanno coltivato il loro talento, ma soprattutto il loro amore.

Ormai il capitolo-matrimonio è chiuso, ma Carlo Conti è riuscito a strappare qualche nostalgico ricordo ad Al Bano e Romina Power, che hanno regalato al pubblico tante emozioni, ma soprattutto qualche momento a dir poco esilarante. A cominciare dalla fatidica domanda sul ricordo più bello della coppia, che per Al Bano è stato la nascita dei figli. La splendida Romina ha dato, invece, una risposta enigmatica parlando di qualcosa di misterioso accaduto 50 anni fa nello stesso giorno (il 21 maggio). Ma resta oscuro l’episodio a cui si riferiva.

Bando ai misteri, tra un grande successo e l’altro i due hanno anche avuto modo di tornare indietro con la memoria al giorno delle nozze. Un evento che avrebbero voluto fosse intimo e privato e invece si è rivelato alla stregua di “un’interminabile festa di piazza”, come ha ammesso Al Bano.

Ma il momento clou è stato quando Carlo Conti ha chiesto alla coppia cosa preferissero l’uno dell’altra. E a quel punto Romina Power ha stupito tutti, concorrenti e conduttore inclusi: “Mi sono sempre piaciuti i suoi occhiali – ha detto -.(…) Tutti lo consideravano bruttarello, invece io trovo che l’uomo con gli occhiali abbia il suo fascino”. Ma poi ha aggiunto: “Ci ho ripensato, la cosa che mi piace di più…il suo lato B!“.

Battute divertenti, ricordi lontani e sguardi incredibilmente teneri. Al Bano e Romina Power sono stati il vero punto di forza di Top Dieci e hanno donato al pubblico di Rai 1 momenti, come sempre, insostituibili.