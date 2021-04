Top 10, torna Conti, ma vince Giorgia: il suo look accende la serata

editato in: da

Carlo Conti è andato in onda con il suo Top 10 ed è stato un ritorno gradito ai format di un tempo: ha condotto con simpatia e discrezione, senza surclassare tuttavia gli ospiti presenti. Le due squadre, i Cinepanettoni, con Nancy Brilli, Massimo Boldi e Christian De Sica, e i Goggi, con Loretta Goggi, Cesare Bocci e Paola Minaccioni, sono state coinvolte in classifiche strepitose, l’occasione giusta per rivivere la musica che ha fatto la storia.

Tra sketch e battute, la serata è andata avanti con risate e coinvolgimento. Ma a catturare maggiormente l’attenzione tra i partecipanti alla gara è stata lei, Nancy Brilli: il suo savoir-faire? Davvero incantevole. Nonostante l’età, continua a essere un esempio di eleganza e classe: tra le grandi protagoniste della puntata, che ha saputo coinvolgere anche i suoi compagni. Tra applausi e risate, si è mostrata in modo splendido e leggero.

Della squadra avversaria, invece, Loretta Goggi ha brillato: il suo sorriso sbarazzino, la piega, lo stile – immortale – di un’artista eccentrica e dalla voce unica. Insieme a Bocci e alla Minaccioni, ha interagito e partecipato alla competizione, sempre con classe e raffinatezza. E, in effetti, quando è arrivata Giorgia, ha ricevuto molti complimenti.

Ospite a Top 10, Giorgia ha svelato il suo cantante preferito e ha ammesso di essere attratta dalla grandezza di Loretta Goggi. “Mio papà mi faceva ascoltare Ray Charles dalla mattina alla sera. La mia adolescenza si è svolta durante gli anni ’80, ascolto il pop, il soul. Poi mi piacciono anche altri generi, ma quello fu un periodo d’oro, da Madonna e Michael Jackson. Attore preferito? Totò!”

È stato l’abito giallo di Giorgia ad avere catturato gli sguardi in modo incantevole: un’eleganza quasi d’altri tempi, che ha acceso la serata, portando una vera e propria ventata di freschezza e di solarità. La sua bellezza è risultata spontanea e naturale. Da contorno, Conti ha anche lanciato dei video delle esibizioni passate di Giorgia, tra cui la sua canzone più famosa, Gocce di Memoria. La cantante compirà a breve 50 anni, il 26 aprile: un traguardo importante, che festeggerà insieme al compagno Emanuel Lo e al figlio Samuel.

Buona la prima per Carlo Conti, che con Top 10, un programma che ha strutturato durante la pandemia, come aveva rivelato di recente a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ci dà la possibilità di fare un tuffo nel passato, di ascoltare i brani più famosi della musica italiana. Ma soprattutto dà l’occasione di trascorrere una serata in spensieratezza.