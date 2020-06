Top 10, la Lamborghini conquista tutti e Malgioglio mette in imbarazzo Pieraccioni

editato in: da

Dopo un esordio scoppiettante, Carlo Conti è tornato in onda con una seconda divertentissima puntata di Top 10. Il conduttore, con il nuovo programma, sembra aver trovato un modo originale per intrattenere il suo pubblico.

Un programma per rallegrare la serata delle famiglie con la presenza di ospiti amati e stimati. Così è apparso Top 10 sin dal debutto. E, se nella prima puntata è stata Serena Autieri a conquistare il pubblico, con il sostegno dei colleghi Christian De Sica, Alessandro Siani, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Flavio Insinna, questa volta il compito di intrattenere e vincere la sfida è toccato ad altri.

Le squadre di questa settimana, infatti, sono state formate da Diletta Leotta, Cristiano Malgioglio e, di nuovo, Nino Frassica, per ‘I Siciliani’, e da Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Gigi D’Alessio, che hanno composto il team de ‘I Talentuosi’. Un mix di personaggi che, come ha immaginato bene Carlo Conti, non avrebbe mai potuto deludere.

La sfida, fin da subito, ha scaldato gli animi dei concorrenti e, già nei primi minuti di gioco, c’è stato un simpatico battibecco. Cristiano Malgioglio, infatti, ha bonariamente accusato Elettra Lamborghini, sua avversaria, di copiarlo. “Tu mi copi”, ha tuonato. Puntuale la risposta della Maionchi, che ha difeso la compagna di squadra:

Mi dispiace Cristiano, ma non può copiarti.

Ed è sempre la Lamborghini, poi, a conquistare il pubblico con la sua spontaneità e le immancabili gaffe. Quando Conti, infatti, annuncia la classifica da indovinare, lei capisce male e confonde litigi condominiali con liti matrimoniali e, genuinamente, essendo vicina alle nozze, esordisce con: “Facciamo le corna che mi sto per sposare”.

Grande divertimento, infine, all’arrivo del primo degli ospiti d’eccezione. Se la scorsa puntata Massimo Ranieri aveva incantato con la sua voce, in quest’occasione è stato Leonardo Pieraccioni a fare il suo ingresso in studio e ha scherzato, in particolare, con Malgioglio.

Ed è stato proprio il cantautore a mettere in difficoltà il comico chiedendogli chi, tra le attrici che hanno lavorato con lui, è quella che bacia meglio:

Il bacio che mi è rimasto impresso, – ha provato a sviare il discorso Pieraccioni – perché è stato un bacio veramente, è stato quello con Rocco Papaleo.

Malgioglio, però, non soddisfatto, ha incalzato specificando di volere il nome di una donna. Il comico, messo al muro e in imbarazzo, ha dichiarato:

Non ho avuto grandi baci. Il bacio con Lorena Forteza è stato un bacio importante.

Non ha, così, voluto dire il nome che tutti si aspettavano: quello di Laura Torrisi, sua ex compagna, con la quale ha girato il film Una Moglie Bellissima e con la quale ha una figlia. Ci ha pensato, infine, l’amico Carlo Conti a toglierlo dall’imbarazzo: “È un gentiluomo, non te lo dirà mai”.

Anche questa volta Carlo Conti è riuscito a costruire una puntata accattivante ed esilarante. Non è difficile immaginare, così, di poter vedere Top 10 in Tv ancora a lungo. Cosa avrà pensato il conduttore per la prossima puntata?