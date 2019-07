Tony Colombo e Tina Rispoli sono già in crisi

editato in: da

Sono trascorsi appena tre mesi dalle nozze faraoniche celebrate a Napoli, ma Tina Rispoli e Tony Colombo sarebbero già in crisi.

Ad annunciarlo sarebbe stato proprio il cantante neomelodico che ha pubblicato su Instagram alcune frasi che fanno pensare ad una crisi profonda e irreparabile con la moglie. “Volevo invecchiare con te, ma non l’hai voluto – ha scritto Tony nelle Stories -. Ora voltiamo pagina”.

Anche Tina ha parlato di litigi e problemi all’interno della coppia, svelando di essere molto triste. Secondo alcune indiscrezioni la donna avrebbe addirittura lasciato la casa che condivideva con il marito al culmine di una discussione.

Solo tre mesi fa i due si erano sposati con una cerimonia faraonica che aveva fatto discutere. Poco dopo avevano annunciato la gravidanza di Tina a Live – Non è la D’Urso. Poi l’annuncio, terribile, dell’aborto, con un post commovente della Rispoli.

“Mi sentivo di dover proteggere il miracolo che avevo in grembo – aveva raccontato, commuovendo tutti -, ma non avevo preso in considerazione che la sua vita dipendeva dalla mia, e che io in questi ultimi mesi sono stata continuamente oggetto di polemiche che sicuramente non hanno giovato alla mia salute fisica e mentale”.

I fan in quell’occasione si erano stretti intorno alla coppia, proprio come stanno facendo ora. “Sto veramente male – ha scritto Tony – aiutatemi a fare pace, Tina è molto orgogliosa”. A causare i litigi sarebbe la forte gelosia di Colombo, che lui stesso non ha mai nascosto, raccontandola su Instagram in numerose occasioni.

Secondo molti però la crisi sarebbe solamente una trovata pubblicitaria allo scopo di promuovere A’ gelosia, il nuovo disco dell’artista neomelodico. Tony però ha respinto le accuse, cercando di rassicurare i fan sul suo rapporto con Tina Rispoli: “State sereni perché è un litigio tra marito e moglie” ha detto.

Ma nel frattempo la moglie ha pubblicato un nuovo post in cui appare una foto di coppia in cui Tony è stato tagliato. “Il 50% di me” ha scritto, senza nascondere una grande sofferenza.