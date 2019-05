Tony Colombo, il dramma dopo le polemiche: Tina Rispoli ha perso il bambino

editato in: da

Tina Rispoli ha perso il bambino che aspettava da Tony Colombo. Un dramma, quello che ha colpito la coppia, arrivato dopo le polemiche sulle nozze e l’ospitata da Barbara D’Urso.

Lo scorso marzo la coppia era convolata a nozze nella cornice di Napoli, con una cerimonia che aveva fatto discutere, fra carrozze ed esibizioni in piazza. Poi l’annuncio della gravidanza, arrivato in diretta a Live – Non è la D’Urso, dove Tony e Tina erano stati invitati per rispondere alle accuse contro di loro.

A distanza di mesi però Tina ha annunciato che la gravidanza si è interrotta. L’aborto, arrivato come un fulmine a ciel sereno, ha spezzato i sogni della coppia, che però non si arrende e spera presto di avere un altro figlio. L’annuncio è arrivato con un post pubblicato su Instagram dalla Rispoli.

“Mi sentivo di dover proteggere il miracolo che avevo in grembo – ha spiegato la moglie di Tony Colombo, commuovendo i fan sui social -, ma non avevo preso in considerazione che la sua vita dipendeva dalla mia, e che io in questi ultimi mesi sono stata continuamente oggetto di polemiche che sicuramente non hanno giovato alla mia salute fisica e mentale”.

“Questo miracolo è durato meno di tre mesi! – ha confessato la Rispoli, senza nascondere la sua sofferenza e quella del cantante neomelodico -. Sono cose naturalmente verificabili, so purtroppo di non essere né la prima né l’ultima donna vittima di un aborto spontaneo. Sono cose che si devono superare, ma non è facile! – ha concluso -. Spero di poter portare in grembo presto un’altra creatura, lo spero per me, per Tony e per tutte le altre donne che stanno in questo momento provando le mie stesse emozioni. Si può andare avanti: io lo sto facendo partendo dall’amore che provo per mio marito e i miei figli, e coltivando le mie passioni!”.