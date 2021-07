Tommaso Zorzi e Stefania Orlando condurranno La Talpa: l’indiscrezione

editato in: da

Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando condurranno La Talpa. Secondo alcune indiscrezioni l’influencer e la showgirl sarebbero pronti per una nuova avventura dopo la splendida amicizia nata al GF Vip. A svelarlo è Roberto Alessi su Novella 2000, spiegando: “Qualcuno ai piani alti lo dà per certo”.

Il format presto tornerà in onda dopo anni di assenza e una conduzione che è stata sempre legata al volto di Paola Perego. Nella prossima edizione al timone della trasmissione potrebbe esserci il duo, già molto affiatato, composto da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. All’inizio di luglio, in coincidenza con la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato il ritorno, a sorpresa, de La Talpa. “Abbiamo un accordo esclusivo per sei edizioni complessive”, aveva rivelato.

Il format è stato acquisito da Netflix nel 2021. La piattaforma di streaming dunque ne detiene i diritti di trasmissione internazionali. Per quanto riguarda quelli di trasmissione per l’Italia la proprietaria delle prossime edizioni è Mediaset. La Talpa dovrebbe dunque tornare in onda subito dopo la fine del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e promette tante novità.

Fra queste una coppia di conduttori speciali. “Qualcuno ai piani alti lo dà per certo – si legge su Novella 2000 -: Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando sono la coppia di conduttori ideali per la nuova Talpa, il reality di Canale 5 (hanno un contratto per altre sei edizioni) che dovrebbe andare in onda nel 2022 dopo la fine del Grande Fratello Vip. Lei è perfetta con la sua pulizia morale che non lascia nulla al caso, una sorta di conduzione investigativa che potrebbe dare ottimi risultati in un reality che fa leva sul “tradimento”. Lui sa mettere da parte ogni ipocrisia e, per i più, all’Isola dei Famosi forse il conduttore era lui”.

Stefania Orlando ha alle spalle una lunga carriera in tv, mentre Tommaso Zorzi ha conquistato il pubblico con ironia e freschezza. L’influencer dopo il successo del GF Vip è sbarcato all’Isola dei Famosi nel ruolo di opinionista. Ha inoltre condotto il format Il Punto Z in cui ha intervistato numerosi personaggi famosi, ed è stato ospite fisso del Maurizio Costanzo Show.