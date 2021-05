Tommaso Zorzi e Mariano Catanzaro: la verità sul loro rapporto

editato in: da

Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

Tommaso Zorzi è ormai un personaggio di punta, che ci ha regalato momenti emozionanti al GF Vip, da cui ne è uscito vincitore; come opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, invece, è tagliente, irriverente e unico nel riprendere i concorrenti. Come è normale che sia, quando giunge la fama, si crea attorno un alone di curiosità: la verità sul rapporto tra Zorzi e Mariano Catanzaro, ex tronista di Uomini e Donne, è tutta da scoprire.

“Tommaso è una persona meravigliosa e sono attratto da lui e dal suo modo di essere”. A parlare è Mariano Catanzaro, che non lesina commenti d’affetto e di apprezzamento verso Zorzi. Durante un’intervista alla rete radiofonica RTL, si è lasciato andare, sottolineando come, attualmente, ci sia una sorta di frequentazione.

“Dopo la sua vincita al Grande Fratello Vip, ci siamo sentiti e ci sentiamo spesso anche ora. Prima non ci conoscevamo (…) ma adesso stiamo organizzando per vederci e ritagliare un po’ di tempo per noi. Io credo che la nostra amicizia sia speciale. C’è solo questa o qualcosa di più? La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla”.

Indubbiamente, Maurizio è molto attratto da Tommaso. Qualora dovesse nascere l’amore tra i due, non potrebbe che esserne felice e onorato. “Se Tommaso aggiunge qualcosa di bello nella mia vita, ben venga tutto tra di noi. Insomma, l’amore ha mille sfaccettature“. Per il momento, comunque, sembra che i due non stiano insieme.

Inoltre, Zorzi è intervenuto di recente per placare le polemiche su di lui: ha ripreso le sue fan, in particolare sulla sua presunta frequentazione con Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 20. Sebbene sia un periodo felicissimo per lui, i suoi amori (veri o presunti, come sottolinea il conduttore stesso) sono sempre al centro delle polemiche.

“Capisco che l’interesse nei confronti delle storie sentimentali sia alto, ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni, vere o presunte, è inaccettabile. Vivere il proprio privato esente dallo scrutinio pubblico credo sia un diritto di tutti”. Uno sfogo più che giusto, su cui siamo assolutamente d’accordo.

La vita privata di Tommaso Zorzi non dovrebbe essere una continua polemica, ma semplicemente il suo vissuto: se si chiama “privata”, c’è un motivo, dopotutto. Speriamo che possa ritrovare un po’ di quella tranquillità che tanto ricerca, magari supportato dalla sua amica di sempre: Stefania Orlando. Nelle ultime settimane, Zorzi ha inoltre acquistato casa a Milano: un’abitazione extralusso a Porta Venezia.