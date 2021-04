“Tommaso Zorzi e Gabriel Garko stanno insieme”: parla l’influencer

editato in: da

Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko stanno insieme? L’influencer e l’attore sono stati paparazzati più volte insieme e sembra che dopo la fine del GF Vip sia nato un bel legame. A chiarire il rapporto fra i due, dopo numerose indiscrezioni, ci ha pensato proprio Zorzi che ha replicato ai gossip, prima a Verissimo, poi su Instagram.

L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha confessato che fra lui e Garko c’è solo una bella amicizia, nata dopo l’incontro nel reality in cui Gabriel ha scelto di fare coming out in una lunga lettera a Rosalinda Cannavò. “Tra noi c’è solo amicizia – ha confessato a Silvia Toffanin -. Ci siamo visti subito dopo la fine del Grande Fratello. Lui era venuto a Milano per incontrare Rosalinda Cannavò, con cui avevo condiviso l’esperienza del reality. Da lì abbiamo fatto un giro e ci hanno fotografato insieme”.

Al GF Vip, Tommaso Zorzi è riuscito a creare dei legami importanti. Dopo la fine del reality è rimasto in contatto con Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, ma soprattutto con Stefania Orlando. Qualche tempo fa proprio Zorzi e Garko erano stati ospiti a casa della showgirl per una serata fra amici, fra scatti postati su Instagram e sorrisi.

Mentre dopo il reality di Alfonso Signorini, Tommaso è comparso in numerose trasmissioni, da Verissimo al Maurizio Costanzo Show, sino all’Isola dei Famosi, dove è stato scelto da Ilary Blasi come opinionista, Stefania Orlando si è allontanata temporaneamente dalla tv. “Volevo dirvi che è anche una mia scelta quella di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei – aveva spiegato qualche tempo fa -. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto. Succederanno delle cose, dobbiamo soltanto aver pazienza. Tutto va bene, voi dovete continuare a sostenermi con grande positività, perché di quella ne abbiamo bisogno. Poi, ragazzi, l’esperienza ci insegna che la fretta è una cattiva consigliera – aveva concluso -. Quindi bisogna sapere aspettare, le cose arriveranno, non sono imminenti. Bisogna sapere aspettare”.