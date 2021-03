Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, un’amicizia speciale dopo il GF Vip

editato in: da

Gabriel Garko, tutti i suoi amori (veri o per fiction)

Tommaso Zorzi, protagonista indiscusso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, avrebbe stretto un’amicizia speciale con Gabriel Garko. E pensare che i due si erano incontrati mesi fa proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia, e non si può certo dire che tra di loro i rapporti fossero distesi.

Facciamo un passo indietro: a poche settimane dall’inizio di quell’avventura incredibile che si è poi rivelata essere il GF Vip, il talentuoso attore aveva fatto il suo ingresso a Cinecittà per fare una sorpresa alla sua ex fidanzata Rosalinda Cannavò, all’epoca ancora conosciuta da tutti come Adua Del Vesco. Nel corso della loro toccante chiacchierata, Garko aveva letto una splendida lettera nella quale rivelava finalmente la verità sul suo conto, un vero e proprio coming out che lui stesso aveva dichiarato essere un “segreto di Pulcinella”.

Tommaso Zorzi, ignaro probabilmente dei tantissimi retroscena che si celavano nel passato di Garko, non aveva reagito molto bene alle sue parole: “Come se ce ne fosse bisogno” – aveva affermato il giovane influencer, suscitando una piccata risposta da parte dell’attore. Chi avrebbe potuto immaginare che tra di loro sarebbe nata una bella amicizia? Questo è ciò che rivela il settimanale Chi, in un servizio esclusivo corredato da alcune foto che ritraggono proprio Zorzi e Garko mentre passeggiano insieme.

Stando a quanto riportato dal magazine, i due si sarebbero visti sia a Roma che a Milano, dove entrambi hanno i propri impegni lavorativi. La loro amicizia sarebbe nata quando, dopo la fine del GF Vip, Gabriel Garko avrebbe contattato Tommaso Zorzi per raccontargli la sua storia. Il giovane influencer, apprendendo così i dettagli più dolorosi del passato dell’attore, gli avrebbe chiesto scusa per le sue parole. E in questo modo avrebbero messo da parte ogni incomprensione, dandosi una possibilità di instaurare un legame.

A dir la verità, Chi sospetta che tra di loro possa esserci qualcosa in più: “Se dovessimo chiedere a entrambi se oggi i loro cuori ballano ancora da soli, la risposta sarebbe secca, diretta e precisa: no”. Tommaso è in effetti single da tempo, mentre Garko ha una relazione con Gaetano, un amore che ha sempre cercato di proteggere dagli sguardi indiscreti. Che questa love story sia giunta al termine? Il mistero è ancora fitto.