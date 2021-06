“Tommaso Zorzi e Oppini in lite”: l’influencer fa chiarezza

editato in: da

Tommaso Zorzi commenta il gossip sulla presunta lite con Francesco Oppini. L’amicizia fra i due, nata nella casa del GF Vip, nell’ultimo periodo sarebbe stata messa a dura prova. Nei giorni scorsi si era parlato di un allontanamento fra l’influencer e il figlio di Alba Parietti. I dubbi erano iniziati quando sui social era stato diffuso un video che documentava l’inaugurazione del ristorante di Stefano Corti, inviato delle Iene e compagno di Bianca Atzei.

Nel corso dell’evento, in cui erano stati invitati anche Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, i due amici erano apparsi distanti e si era parlato di “gelo” fra loro. Una situazione che è stata prontamente smentita dall’ex opinionista dell’Isola dei Famosi su Instagram. Nel corso di una diretta infatti Tommaso ha risposto ad alcune domande.

“Non ho litigato con nessuno, non ho litigato con Francesco, mi scoccia dover stare qui a parlare di questa roba”, ha chiarito Zorzi, rispondendo ai fan che gli chiedevano se ci fossero stati attriti con Oppini. Nella casa del GF Vip i due si erano avvicinati molto, creando un’amicizia forte e amatissima dal pubblico. A fare il tifo per loro anche mamma Alba Parietti con post su Instagram e videomessaggi. Poi la scelta di Oppini di lasciare lo show a dicembre, le lacrime di Tommaso e la sua confessione a Cristiano Malgioglio.

Di fronte alle telecamere Zorzi aveva confidato di aver perso la testa per Oppini. L’imprenditore, fidanzato da tempo con Cristina, in quell’occasione aveva mostrato grande sensibilità. In un commovente incontro, gli amici si erano chiariti e Francesco aveva ribadito il suo affetto per Tommaso, rispettando i suoi sentimenti.

Dopo la fine del GF Vip, l’influencer e l’imprenditore si erano ritrovati, fra uscite, dirette su Instagram e interviste. Oppini ha sempre fatto il tifo per l’amico, sostenendolo nelle sue numerose avventure in tv. Da quando il reality di Alfonso Signorini è terminato infatti Tommaso ha iniziato una carriera sul piccolo schermo. Prima è stato scelto come opinionista dell’Isola dei Famosi, poi come conduttore de Il punto Z, infine Maurizio Costanzo l’ha voluto come ospite fisso del suo programma cult, il Maurizio Costanzo Show.