Tommaso Zorzi e Oppini, l’amicizia sarebbe già finita

Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

Sarebbe già finita l’amicizia fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Secondo alcune indiscrezioni fra i due ex gieffini si sarebbe creato il gelo nelle ultime settimane, nonostante lo splendido rapporto nato durante il GF Vip. A dimostrare la distanza fra l’opinionista dell’Isola dei Famosi e il figlio di Alba Parietti ci sarebbero numerosi indizi.

Fra i primi la mancanza di video e foto condivise su Instagram, come invece accadeva subito dopo la fine del GF Vip di Signorini. Non solo, in alcune clip che raccontano un evento in cui erano presenti entrambi, i fan hanno notato una certa distanza fra Zorzi e Oppini. I due sono stati invitati all’inaugurazione di Cera, il nuovo ristorante di Stefano Corti, inviato de Le Iene e fidanzato di Bianca Atzei.

Insieme a loro tanti altri vip, da Giulia Salemi ad Andrea Damante. Fra Tommaso e Francesco ci sarebbe stata una certa distanza nel corso della serata. I due, come svelano dei testimoni, sarebbero stato “lontani”, così tanto da far pensare che l’amicizia che aveva emozionato il pubblico possa essere finita.

Nel corso del Grande Fratello Vip si era parlato molto del legame fra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Il figlio di Alba Parietti aveva creato da subito un legame speciale con l’influencer. La loro complicità non era sfuggita alle telecamere e ai fan che avevano fatto il tifo per il duo di amici. Poi la svolta, con Zorzi che aveva confessato di essersi innamorato di Francesco e il figlio di Alba che era tornato nella Casa di Cinecittà dopo l’eliminazione per parlare con lui e tranquillizzarlo anche riguardo Cristina, la ragazza a cui l’imprenditore è legato da diversi anni.

Dopo la fine del reality i due amici si erano riuniti, con tanto di cena a casa di mamma Alba Parietti e video su Instagram. Oppini aveva sostenuto con grande forza i nuovi progetti dell’influncer, dal suo ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi sino al programma Il punto Z. Nell’ultimo periodo però i fan avevano iniziato a notare una certa distanza fra gli amici, soprattutto sui social.