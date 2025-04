“Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato”: l’indiscrezione

Tommaso Zorzi avrebbe trovato l'amore in Andrea Consalvo, designer Miu Miu. Scatti romantici dei due a Milano confermerebbero la loro nuova relazione

Fonte: IPA Tommaso Zorzi

La notizia infiammante arriva dalle strade di Milano: Tommaso Zorzi è stato pizzicato con un noto designer, Andrea Consalvo​. Dopo oltre un anno da single e varie “crush”, Zorzi sembra dunque aver trovato un nuovo amore all’insegna della moda, smentendo ancora una volta i pettegolezzi sulla sua vita sentimentale​.

Passeggiata milanese con Gilda e un nuovo amore

La scena di gossip si è svolta tra le vie chic di Milano. Tommaso Zorzi è stato immortalato durante una serata passeggiando con la sua inseparabile cagnolina Gilda al guinzaglio​. Con un look casual (cappellino da baseball, jeans e…ciabatte), l’ex gieffino era affiancato da Andrea Consalvo. Il settimanale Chi ha scattato delle foto che lo ritraggono mentre si volta verso Consalvo e scambia con lui un lungo, romantico bacio sotto gli occhi dei paparazzi​.

La complicità è evidente: i due camminano abbracciati, e Zorzi solleva la felpa di Andrea per un gesto affettuoso che fa subito il giro del web​. Dopo la storia di un anno con Tommaso Stanzani il vincitore del Gf Vip aveva detto di essere single, ma questa uscita conferma che ha ritrovato l’equilibrio grazie a un nuovo compagno​.

Andrea Consalvo: il designer Miu Miu nel cuore di Zorzi

Andrea Consalvo è un talento milanese cresciuto nel mondo della moda​. È infatti designer womenswear per Miu Miu, etichetta glam guidata da Miuccia Prada​. Classe ’90 (o giù di lì), si è formato allo Ied di Milano e ha maturato esperienza anche in Tod’s prima di approdare al lusso giovanile di Prada​.

È proprio la moda a unire Zorzi e Consalvo: non è un mistero che Tommaso Zorzi ami la moda (come già sappiamo dal programma Riccanza). Questo aspetto molto probabilmente ha fatto scattare l’intesa tra l’influencer e lo stilista​. Insomma, la coppia appare perfetta sullo sfondo di una città fashion come Milano: Zorzi con il suo charme mediatico e Consalvo con lo charme da passerella.

Stile e social: una coppia del momento

Dietro allo scoop c’è anche un battage sui social. Tommaso Zorzi, giudice tv e volto amatissimo dei format di Real Time, vanta oltre 2 milioni di follower che seguono ogni sua mossa​. Con il suo umorismo e i video-parodia non si tira mai indietro, e ora promette scintille anche su Instagram con Andrea al suo fianco. Da parte sua, Consalvo è ancora un volto poco noto al grande pubblico, ma in questo gossip fa il suo ingresso trionfale: nei brevi scorci visibili online sfoggia già look curati e un’eleganza discreta.

Intanto la cagnolina Gilda sembra approvare la nuova coppia: nell’immagine inedita che circola la quattro zampe tira avanti come fosse la mascotte di questo tenero trio milanese.

In attesa di conferme ufficiali da parte degli interessati, le immagini parlano da sé. Nonostante Zorzi non avesse mai fatto intendere nulla sui social, ora il suo sorriso e i gesti con Consalvo illuminano la scena​. Se l’amore segue le regole della moda, quello tra Zorzi e Consalvo potrebbe essere senz’altro un outfit vincente.