Tommaso Zorzi, felice nonostante le polemiche: mostra la nuova casa extralusso

Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

Tommaso Zorzi non potrebbe essere più felice di così: conduce uno show tutto suo, Il Punto Z; è attualmente opinionista all’Isola dei Famosi 2021; ha vinto il Grande Fratello VIP. E adesso si è regalato una nuova casa – dalla vista super! – ignorando le polemiche che sono sorte nelle ultime ore, in particolare da Stefano Bettarini.

La carriera televisiva di Zorzi procede a gonfie vele, ma c’è chi lo ritiene un po’ un “prezzemolino“. Al momento, è indubbio che Tommaso sia ovunque nelle trasmissioni televisive. La sua presenza all’Isola dei Famosi 2021 come opinionista, insieme a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, è una certezza: il trio accende lo show, sebbene i dissapori ci siano stati anche tra loro, soprattutto sulla differenza di cachet.

Durante una diretta Instagram, in connessione con Maurizio Sorge, Stefano Bettarini non si è risparmiato affatto su Tommaso Zorzi. “Molto sveglio per l’età che ha, ma credo che abbia semplicemente sfruttato tutta la cornicina che Alfonso Signorini gli ha costruito al GF Vip.” In parte gli fa un complimento, riconoscendogli la furbizia e l’intelligenza.

“Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Alla gente che gli sta intorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco.” La personalità di Zorzi, però, ha conquistato una larga fetta di persone, che amano il suo modo di porsi, tra battute irriverenti e un certo savoir-faire.

Al di là delle polemiche, la nuova casa di Zorzi lascia senza fiato: è lussuosa, ma soprattutto è in un contesto a dir poco favoloso. Si trova in una delle zone centrali di Milano, molto signorile, ovvero Porta Venezia. Sui suoi canali ufficiali, lo showman ha condiviso la gioia con i follower, glissando totalmente sulla polemica di Bettarini. Nessuna risposta, per ora, anche se Zorzi è noto per non tirarsi indietro.

“Ragazzi, mi mancherà tantissimo questa casa, ma non ci sto più.” Inizia così la lunga diretta di Zorzi su Instagram, dove si lascia andare alla nostalgia. Poco dopo, però, passa alla felicità, soprattutto per la nuova vista della casa. Sulle storie, fa sfoggio del salone doppio, con armadi a muro – in stile inglese – una enorme camera da letto: insieme a lui, durante il trasloco, gli amici e la madre, cui è profondamente legato.

Di recente, si è molto discusso anche di un possibile ritorno in TV di Stefania Orlando, con cui Tommaso ha stretto una splendida amicizia. Tuttavia, per adesso, i progetti televisivi sono accantonati, ma, chissà, in futuro, potremmo rivederli insieme: avevano una bella chimica sullo schermo. Per ora, Tommaso può godersi questo momento d’oro, tra la carriera e la nuova casa.