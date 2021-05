Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici sempre più vicini

editato in: da

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici appaiono sempre più vicini. I due sono stati avvistati prima a Bologna da alcuni fan, poi Zorzi ha condiviso delle storie in cui si mostrava con il ballerino. Le polemiche sul loro legame avevano portato Zorzi a rilasciare alcune storie piuttosto crude, in cui invitava i fan a rimanere fuori dalla sua vita privata.

Sebbene Zorzi continui ad affermare di essere single al momento, sono molti i flirt a lui attribuiti: di recente, infatti, persino un ex tronista – Mariano Catanzaro – aveva apertamente dichiarato che sarebbe felice di costruire un rapporto con lui.

Ma quando è entrato Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici 20, nella vita di Zorzi? Il primo avvistamento tra i due risale a qualche settimana fa – ripreso da Chi – quando erano stati visti insieme a passeggiare per le strade di Milano. E adesso è Bologna lo scenario del loro nuovo incontro: i due hanno mangiato insieme.

A seguito del loro primo incontro, le polemiche hanno infiammato il profilo di Tommaso, in particolare per la differenza d’età tra i due. Lo showman era intervenuto attraverso alcune storie sul suo Instagram, oltre che su Twitter. “L’interesse nei confronti delle mie store è alto, ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni è inaccettabile”. Così aveva esortato i suoi follower a rimanere distanti dal suo privato, senza intromissioni.

In ogni caso, l’unicità del rapporto con l’ex allievo di Amici sembra evidente: nelle storie condivise da Tommaso, si vede Stanzani ridere e ballare, un’occasione per divertirsi e per staccare dal lavoro, soprattutto per Zorzi, che negli ultimi tempi è impegnato come opinionista a l’Isola dei Famosi 2021.

Nessuno dei due, ad oggi, ha comunque confermato il legame: potrebbe essere una frequentazione, un’amicizia speciale o un flirt da vivere nella privacy.

Conteso da tutti, Tommaso va avanti e preferisce godersi il momento, magari senza legami ufficiali, chissà, oppure, come lui stesso aveva affermato, sta mantenendo il riserbo sugli amori. Non sarebbe in effetti una scelta da condannare. Attualmente, tra lavoro, amicizie (in particolare quella con Stefania Orlando, coltivata durante il Gf Vip) e la nuova casa, Zorzi ha una vita impegnata: chissà però che non rimanga posto per l’amore.