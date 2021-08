Tommaso Zorzi, la dolce dedica per Stanzani: “Tu, il mio motivo per sorridere”

Hai già un profilo? Registrati a DiLei per continuare a leggere questo contenuto Accedi

Registrati a DiLei per continuare a leggere questo contenuto

Il giovane ha pubblicato un post su Instagram, lasciandosi andare a una profonda riflessione: "Di giorni difficili ce ne saranno tanti, basta solo ricordarsi che c’è sempre un motivo per sorridere". Immediata la risposta di Zorzi, che ha dedicato al fidanzato parole al miele: "Tu sei il mio", ha lasciato scritto al ragazzo.

La relazione tra l'ex gieffino e l'artista è nata quasi per gioco (e pare ci sia Maria De Filippi dietro il loro amore), ma giorno dopo giorno tra i due il sentimento è cresciuto sempre di più. Tutto era iniziato con un commento ironico dell’ex opinionista dell’Isola dei Famosi a una puntata di Amici in seguito a un'intervista rilasciata da Stanzani a Verissimo.

Dopo quell'episodio i due sono apparsi sempre più vicini: prima erano stati i paparazzati dal settimanale Chi per le strade di Milano, poi è stata la volta di Bologna, con alcune storie condivise su Instagram dallo stesso Zorzi. Nonostante la differenza d'età (l'ex gieffino ha 26 anni mentre Stanzani ne ha 19), tra i due le cose non potrebbero andare meglio.

A confermare la relazione è stato lo stesso Zorzi in una recente intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, nella quale lo aveva definito, senza troppi giri di parole, come il suo fidanzato. Solo qualche settimana i due si sono concessi qualche giornata di relax in Puglia, trascorrendo una romantica vacanza insieme. Il ballerino è stato impegnato con le registrazioni delle puntate di Battiti Live, mentre Zorzi lo ha raggiunto ad Otranto, prima tappa dello show musicale.

La coppia in quella occasione aveva immortalato sui social i momenti più belli della loro vacanza, tra gite in barca e tenere passeggiate. Tra i video pubblicati sul profilo Instagram dell'influencer ce n'era stato uno che aveva fatto battere il cuore ai loro numerosi follower: Stanzani, dopo essersi esibito sul palco di Battiti Live, si era gettato tra le braccia dell’ex gieffino. "Sei bravissimo e sono qua a fare il tifo per te. I tuoi successi sono i miei. Sei puro", aveva commentato Zorzi dopo la performance del fidanzato.