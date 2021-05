Zorzi difende Belen dopo la frase di Michele Morrone

editato in: da

Michele Morrone, perché è l’uomo che tutte vorremmo

Tommaso Zorzi difende Belen Rodriguez dopo la frase di Michele Morrone contro la showgirl. L’attore è finito nella bufera dopo aver replicato in modo piuttosto duro a chi gli consigliava di iniziare una love story con l’ex moglie di Stefano De Martino.

Nel corso di una diretta social, Morrone, star di 365 Giorni, ha replicato ad alcuni fan. “Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen – ha commentato -. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…”. Una frase dura che ha scatenato la reazione dei fan della showgirl. La Rodriguez d’altronde ha alle spalle una lunga carriera, segnata da collaborazioni con brand internazionali e conduzioni.

In tv, come su Instagram, Belen ha mostrato il suo lato più fragile, la sua dolcezza e le insicurezze. Mamma di Santiago e presto di Luna Marie, la modella argentina ha conquistato il cuore del pubblico non solo grazie alla bellezza. Ne è convinto anche Tommaso Zorzi che nelle Stories di Instagram ha criticato il comportamento di Michele Morrone. “Detto da uno che oltre ai pettorali non mostra altro è il massimo”, ha scritto, facendo riferimento al film Netflix 365 Giorni che ha regalato all’attore un successo mondiale.

Nessun commento invece da Belen Rodriguez che sembra decisa a rimanere lontana dalle polemiche. La showgirl argentina d’altronde sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita, segnato dalla seconda gravidanza. Dopo l’addio a Stefano De Martino e i gossip – fra cui quello di un flirt (smentito) proprio con Michele Morrone – la modella è riuscita a trovare la felicità. Accanto a lei c’è Antonino Spinalbese, hairstylist conosciuto grazie ad amici comuni con cui è nata una passione travolgente. Grazie a lui a breve Belen darà alla luce la sua secondogenita, Luna Marie. Un sogno che si avvera per la Rodriguez che, dopo aver trovato l’equilibrio che cercava da tempo, non sembra intenzionata a lasciarsi turbare dalle polemiche legate alla frase dell’attore.