Tommaso Zorzi “conferma” la relazione con Tommaso Stanzani di Amici

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono una coppia? Dopo essere stati visti insieme a Bologna e dopo che l’opinionista e vincitore del Grande Fratello Vip ha condiviso delle Storie su Instagram in cui si mostrava con il ballerino, ora pare che la conferma potrebbe essere arrivata proprio dallo stesso Zorzi tramite i social.

È stato lui, infatti, a lasciarsi andare a una frase che potrebbe apparire come una conferma della relazione. In una serie di Storie su Instagram, mentre stava parlando di letteratura italiana, a un certo punto si è lasciato sfuggire una dichiarazione che ha subito catturato l’attenzione dei tanti follower: “Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità”. Parole che hanno subito acceso il dibattito e gettato benzina sul fuoco di rumors che si rincorrono da settimane. Infatti è da tempo che si parla di una presunta relazione tra i due e c’è da aggiungere che Tommaso Stanzani, dopo aver preso parte all’ultima edizione di Amici, si sta dedicando allo studio in vista dell’esame di maturità. Che sia una conferma di una possibile love story tra i due?

Insomma Zorzi non ha fatto nomi e nelle Storie su Instagram non si è mostrato con nessuno, ma le sue parole sembrerebbero indicare proprio l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Nelle ultime settimane i due sono apparsi molto vicini. Il primo avvistamento è di qualche settimana fa, quando sono stati paparazzati dal settimanale Chi per le strade di Milano. Poi è stata la volta di Bologna, con alcune Storie condivise su Instagram dallo stesso Zorzi.

E nelle passate settimane non sono mancate neppure le polemiche, anche per la differenza di età tra i due (l’opinionista dell’Isola ha 26 anni mentre l’ex ballerino di Amici 19). Ed era stato proprio Zorzi a replicare sia tramite Twitter, che poi nelle Storie su Instagram.

Ora è arrivata la sua nuova dichiarazione, che ha subito catturato l’attenzione in quanto appare come una velata ammissione. E non resta che attendere per capire se si tratta di una conferma, per ora non ufficiale, di una relazione con Tommaso Stanzani.