Tommaso Zorzi conferma l’amore per Stanzani: “È il mio fidanzato”

Tommaso Zorzi conferma l’amore per Tommaso Stanzani nel corso di un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo. Dopo scatti rubati, video su Instagram e una vacanza in Puglia, l’influencer ha deciso di parlare con grande sincerità del suo legame con il ballerino di Amici, definendolo “il mio fidanzato”.

La storia d’amore, nata anche grazie a Instagram, procede a gonfie vele e i due non potrebbero essere più innamorati. In questi giorni Zorzi ha raggiunto Otranto, prima tappa di Battiti Live, lo show condotto da Elisabetta Gregoraci, per stare accanto al compagno che fa parte del corpo di ballo.

A dividere Stanzani e Zorzi ci sono sei anni di differenza, ma questo non ha impedito al ballerino e all’influencer di innamorarsi. Tutto era iniziato quasi per gioco, con un commento ironico dell’ex opinionista dell’Isola dei Famosi a una puntata di Amici e in seguito all’intervista rilasciata da Tommaso a Verissimo. Poi i primi avvistamenti e un legame che è diventato sempre più speciale.

In Puglia i due si sono concessi gite in barca (accompagnati da Elisabetta Gregoraci) e romantiche passeggiate. Fra gli ultimi video pubblicati da Zorzi vediamo Stanzani che, dopo essersi esibito sul palco di Battiti Live, corre fra le braccia dell’ex gieffino. “Sei bravissimo e sono qua a fare il tifo per te. I tuoi successi sono i miei. Sei puro”, il commento di Tommaso che è rimasto rapito dalla dolcezza dell’ex concorrente di Amici.

Intervistato da Maurizio Costanzo nel corso del programma radiofonico Facciamo finta che, Zorzi ha parlato del legame con Stanzani. “Sono in Puglia dove c’è Battiti Live, quindi sono venuto a farmi un po’ di musica – ha raccontato -. Sono ad Otranto che è meravigliosa, una città che io adoro”. Costanzo è quindi intervenuto per svelare: “Quando morì un grande attore mio amico, Carmelo Bene, Proietti e io andammo a Otranto a ricordarlo. Io penso che a Otranto si possa vivere una grande storia d’amore”. Un commento che ha spinto l’influencer a replicare: “Sono qui con un omonimo, il mio fidanzato e sono molto contento. I pugliesi sono meravigliosi, tutta la Puglia è fantastica, è un onore poter avere regioni così in Italia perché sono davvero un orgoglio per tutti noi”.