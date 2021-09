Tommaso Zorzi e l’amore con Stanzani: c’è lo zampino di Maria De Filippi

editato in: da

Galeotto fu l’ufficio di Maria De Filippi. È lì che Tommaso Zorzi ha visto per la prima volta Tommaso Stanzani, che di lì a poco sarebbe diventato il suo fidanzato. Attraverso uno schermo. Uno dei tanti che la conduttrice tiene nel suo ufficio per monitorare tutto ciò che accade durante le registrazioni di Amici.

A raccontare come da quell’incontro sia nato l’amore è stato lo stesso Zorzi durante una puntata del GF Vip Party, condotto dalla sorella Gaia e da Giulia Salemi.

“Quando lui ha iniziato a fare Amici io ero dentro la Casa quindi non avevo visto Amici e non lo potevo sapere. Sono uscito dal GF, sono andato alla corte di Maria e lei nel suo ufficio ha tipo 20 televisori con tutte le telecamere della casa di Amici e mi ha fatto vedere questo Tommaso dicendo che secondo lei poteva essere…Quindi mi aveva messo un po’ sto tarlo. Quando è uscito da Amici gli ho scritto, ci siamo visti e il resto è storia”, ha rivelato il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Che la conduttrice potesse aver fatto da cupido era già stato ipotizzato, considerato il suo intervento durante il reality per complimentarsi con Tommaso Zorzi e la passione reciproca esternata dall’influencer. Facile pensare, dunque, che Zorzi potesse essere andato a trovarla una volta uscito dalla Casa.

Come detto, Maria ha solo messo lo zampino. Il primo passo è stato poi tutto suo. “Anche perché lui stessa cosa, non sapeva chi fossi io. Quando io avevo fatto il tweet lui non lo sapeva perché era ancora dentro. Poi ne avevo fatto un altro perché lui era andato a Verissimo la puntata dopo la mia”, ricorda Zorzi facendo riferimento al primo tweet con cui aveva esternato il suo apprezzamento per Stanzani durante il Serale di Amici.

Dopo il primo incontro i due hanno continuato a frequentarsi, prima in sordina poi alla luce del sole. Stanzani era sempre più presente nelle stories di Zorzi, che lo ha seguito passo passo anche in un periodo delicato come quello del diploma e durante i suoi spettacoli in giro per l’Italia quest’estate, tra cui Battiti Live in Puglia. Insieme sono poi andati in vacanza in Sicilia e lì la loro relazione è diventata sempre più seria.