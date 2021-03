Il toccante monologo di Antonella Ferrari sulla sclerosi: “Non mi nascondo più”

editato in: da

Sanremo 2021, i look del 4 marzo: terza serata

Intenso, toccante, profondo: è il monologo di Antonella Ferrari sulla sclerosi multipla a Sanremo 2021. L’attrice, salita sul palco della terza serata del Festival, ci ha regalato uno dei momenti più emozionanti della kermesse. Ancora una volta sono le donne a illuminare l’Ariston, con racconti di vita vera, mettendo a nudo le debolezze e mostrando una forza straordinaria. Dopo Elodie, che nella seconda serata di Sanremo 2021 ha commosso il pubblico svelando il suo passato difficile, è stata la volta di un’attrice che non si è arresa di fronte alla malattia.

Avvolta in un abito rosso, fiera e bellissima, l’artista ha raccontato una storia che è quella di tante persone. Vent’anni passati a interrogarsi su sintomi e segnali, le numerose visite mediche, le ipotesi e alla fine la diagnosi: sclerosi multipla. Due parole e una malattia di fronte alle quali Antonella Ferrari non si è mai fermata. “Ecco dottore, queste sono le mie cartelle cliniche: ho fatto tantissimi esami. lei capisce che io sono stanca di girovagare, tutti questi luminari della medicina alla fine dicono tutti che sono matta”, il monologo dell’attrice è iniziato così, portando gli spettatori all’interno di un storia, la sua. “Ho passato 20 anni girando da decine di medici, raccontando sempre gli stessi sintomi: stanchezze, tremolii, formicolii, visione offuscata, scosse alla schiena – ha svelato -. Sono stanca. Che cosa possiamo fare? Altri esami? Li devo rifare tutti? No dottoressa non sono preoccupata, sono solo stanca. Voglio sapere che cos’ho. Io voglio sapere che cos’ho!”.

Poi la diagnosi: “Allora l’avete scoperto il mio nemico. Si, si chiama sclerosi multipla”. Un momento che ha segnato la vita di Antonella: l’attrice non si è arresa. “Adesso sorrido perché non mi devo più nascondere. Non sono spaventata, sono sollevata – ha spiegato -. Da oggi inizia la mia vita alla luce del sole. Potrò camminare senza nascondermi. Non sarò più l’ombra della mia malattia. Sarò io, in cammino, luminosa. Anche quando sarà buio”.

Al termine del suo racconto, Antonella Ferrari ha ringraziato Amadeus per averla fortemente voluta al Festival di Sanremo 2021. “Grazie – ha detto al conduttore -. Perché stare qui, per un’attrice che non lavora da tempo, è una boccata di ossigeno. Io non sono la sclerosi multipla. Io sono Antonella Ferrari”.