Tiziano Ferro, sorpresa dietro le quinte di Sanremo 2020: il gesto del fratello

editato in: da

Sanremo 2020, i top e i flop del Festival di Amadeus

Il Festival di Sanremo ha visto Tiziano Ferro, presenza fissa durante tutte le serate, al centro dell’attenzione per la dolcezza e la genuinità con cui si è raccontato come uomo e come artista (la sua interpretazione di Almeno Tu Nell’Universo, intensa e straordinariamente umana, ha commosso tutti).

Il cantante di Latina, che sul palco dell’Ariston ha anche duettato con Massimo Ranieri sul brano da cui è nato il suo desiderio di fare il cantante (Perdere L’Amore), il giorno della finale ha ricevuto una sorpresa speciale. Il cantante di Latina è stato infatti raggiunto nella città dei fiori dal fratello Flavio, 29enne e protagonista di uno suo brano del 2006, la canzone Mio Fratello contenuta nell’album Nessuno è Solo.

E a sorpresa arriva a trovarmi il mio super-ospite, da circa 29 anni!

Grazie fratellino 💙❤️

Questa la didascalia, tradotta anche in italiano e in inglese, con cui Ferro ha accompagnato la foto di lui e Flavio sorridenti poche ore prima della finalissima del Festival, nel corso della quale è stata decretata la vittoria di Antonio Diodato, all’Ariston con il brano Fai Rumore.

Il post, pubblicato anche sul profilo Instagram del cantante di Sere Nere, è stato accolto da numerosi like e da commenti di fan entusiasti per le performance di Ferro sul palco dell’Ariston. Sul social sopra ricordato hanno detto la loro anche diversi VIP. Elena Sofia Ricci, per esempio, ha commentato lo scatto sottolineando la somiglianza tra i due.

L’attrice Michela Andreozzi, che si è appena lasciata alle spalle un’esperienza teatrale nel corso della quale ha condiviso il palco con Maria Grazia Cucinotta e Vittoria Belvedere, ha invece fatto i complimenti a Ferro per la sua umanità e il suo talento.

Tornando un attimo a Flavio Ferro, ricordiamo ancora una volta che è appassionato di musica e che si è dedicato in particolare allo studio della batteria e delle percussioni. Il giovane, che abita a Latina, nel 2009, assieme ad alcuni amici, ha fondato il gruppo musicale The Tremble. Flavio Ferro, classe 1991, in passato è stato anche parte del corpo musicale di uno dei tour del fratello, con il quale ha da sempre un bellissimo rapporto.