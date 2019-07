Tiziano Ferro corona il sogno d’amore: le nozze (romanticissime) con Victor Allen

editato in: da

Dopo ben tre anni di amore, Tiziano Ferro e Victor Allen sono convolati a nozze.

Una cerimonia intima, che si è svolta nella casa di Sabaudia del cantante, dove la coppia si è sposata per la seconda volta, dopo aver pronunciato il fatidico sì in gran segreto a Los Angeles lo scorso 25 giugno.

Nonostante sia sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, Tiziano Ferro questa volta è uscito alla scoperto, e ha deciso di mostrare a tutti quanto sia forte il sentimento che prova per Victor. “Il matrimonio è una cosa sconvolgente. Per Victor faccio un’eccezione. Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere”, così ha dichiarato il cantante nell’intervista esclusiva a Vanity Fair.

Pazzo d’amore per il bel 54enne, Tiziano Ferro sembra finalmente aver trovato la felicità che tanto cercava. Ne è passato di tempo da quando il cantante si è affacciato al mondo della musica con l’album 110, che raccontava la storia di un ragazzo timido e in sovrappeso, che aveva trovato nella musica la sua ancora di salvezza. Ora il cantante è un uomo affermato, di successo internazionale, con una vita sentimentale felice e una famiglia splendida. Un Tiziano Ferro nuovo, che non ha paura di urlare al mondo il suo amore per Victor.

Nel discorso che ha tenuto durante le nozze, ha ringraziato i suoi genitori proprio per aver supportato la sua relazione con il bel cinquantenne di cui è innamorato, accennando anche al bel rapporto che si è creato tra la mamma e Victor. Una famiglia allargata a tutti gli effetti, quindi, che è davvero ciò che ha spinto il cantante a portare la sua vita sentimentale alla luce del sole.

Nonostante questo, le nozze sembrano aver avuto una dimensione piuttosto intima: appena una quarantina di invitati e una cerimonia civile all’ora del tramonto. Per l’occasione, la coppia si è vestita di blu e grigio, e si è scambiata le fedi con date diverse: quella del matrimonio italiano per Allen, e quella della cerimonia americana per Tiziano. E poi nessun regalo di nozze, ma soltanto soldi devoluti alla beneficenza.

Qualunque cosa sia successa in questi anni, Victor Allen sembra aver reso finalmente Tiziano Ferro felice. L’amore, è proprio vero, può davvero ogni cosa.