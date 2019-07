Tiziano Ferro: tutti i segreti sulle nozze, dalla proposta al bouquet

editato in: da

Una cerimonia romantica e una proposta mozzafiato: a pochi giorni dalle nozze, scopriamo tutti i segreti del sì di Tiziano Ferro con Victor Allen.

Il cantante si è sposato a Sabaudia, lasciando i fan a bocca aperta e giurando amore eterno all’uomo a cui è legato da tre anni. Come location delle nozze l’artista ha scelto una villa di Sabaudia affacciata sul mare: una location romantica in cui sono stati ammessi solo 48 invitati e nessun telefonino. Poco prima della cerimonia gli apparecchi elettronici sono stati consegnati alle hostess e gli ospiti si sono goduti appieno il matrimonio.

Il rito civile è durato circa trenta minuti e si è svolto a bordo piscina, al tramonto. Tiziano Ferro ha indossato un blazer scuro, mentre Victor un completo blu. Insieme a loro amici e parenti, ma soprattutto il cane Carla. Dopo il sì tutti si sono trasferiti al piano superiore della villa dove è stato servito un ricco buffet a base di pesce. Tanti i piatti italiani, dagli antipasti ai secondi, con pasta fatta a mano, frutta e dolci.

I più emozionati, secondo alcuni testimoni, erano i genitori di Tiziano Ferro. Il papà Sergio ha pianto spesso, lasciandosi andare all’emozione e alla gioia, mentre la madre, fasciata in un abito pastello, era felicissima.

Per l’occasione Tiziano non ha voluto nessun accompagnamento musicale e non ha nemmeno cantato Il regalo mio più grande, canzone che ha dedicato a Victor. Ci sono stati invece balli, tanti abbracci e il tradizionale lancio del bouquet.

A mezzanotte gli invitati si sono radunati nel giardino, Ferro si è voltato e ha lanciato in aria un mazzo di fiori bianco. Dopo un po’ di confusione il bouquet è finito fra le mani di un invitato.

“Il matrimonio è una cosa sconvolgente – ha raccontato Tiziano Ferro a Vanity Fair -. Per Victor faccio un’eccezione. Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere”.