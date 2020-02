Tiziano Ferro scrive a Mia Martini dopo Sanremo: “Ci ho provato”

editato in: da

Dopo le lacrime a Sanremo 2020 durante l’interpretazione di Almeno tu nell’Universo, Tiziano Ferro scrive su Instagram a Mia Martini. Il cantante ha voluto chiedere scusa all’interprete per aver commesso qualche errore nel corso dell’esibizione.

Complice l’emozione, Tiziano ha stonato sul palco dell’Ariston e si è interrotto, lasciandosi andare alle lacrime. “Ho rovinato tutto!”, ha detto ad Amadeus, accorso per abbracciarlo e consolarlo. Lo sbaglio però non ha diminuito l’intensità e la forza dell’interpretazione di Ferro che è stato elogiato da tanti sui social.

“Un po’ non ce l’ho fatta, ma la volevo fare – ha ammesso -. Era il mio sogno, quindi chi se ne frega […] Per un cantante questa è un’operazione a cuore aperto – ha confessato -. È la prima volta che un uomo canta questa canzone. Bruno Lauzi diceva che non può essere declinata al maschile. È stato un salto nel buio, e un po’ non ce l’ho fatta…”.

A poche ore dal termine della prima serata di Sanremo 2020, il cantante di Latina ha scritto un post su Instagram rivolgendosi direttamente a Mia Martini. L’artista le ha chiesto scusa per aver commesso un errore e ha ringraziato chi, nonostante tutto, ha compreso il suo omaggio e l’ha apprezzato.

“Mimì che vuoi che ti dica? – ha scritto Tiziano -. È la vita di chi splende sempre di difetti. E ci ho provato, ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l’ha capito. #almenotunelluniverso”. Moltissimi fan hanno risposto alle parole di Ferro, in particolare Loredana Bertè, sorella di Mimì, ha voluto esprimere il suo pensiero. “Sei stato immenso, siamo orgogliose di te: Mimí ed io…”, ha scritto la cantante, aggiungendo anche dei cuori blu.

Già qualche giorno fa Loredana aveva scritto sui social a Tiziano Ferro, dopo che il cantante aveva annunciato che avrebbe cantato a Sanremo 2020 Almeno tu nell’Universo. “Caro Tiziano Ferro, hai ragione – aveva scritto -, ‘niente come lei’, niente e nessuno sarà mai come lei. Grazie per voler ricordare mia sorella con la grandezza che merita”.