Tiziano Ferro, le prime (commoventi) parole dopo il matrimonio

editato in: da

Tiziano Ferro rompe il silenzi e racconta su Instagram la commozione e l’emozione dopo le nozze con Victor Allen.

Un amore travolgente, che ha sconvolto la vita del cantante e che è stato coronato con le nozze, celebrate prima a Los Angeles, in gran segreto, e poi a Sabaudia. La love story dura da tre anni, dopo il primo incontro avvenuto nei corridoi della Warner, dove Allen lavorava e dove, senza sapere che fosse un artista di fama internazionale, aveva invitato Ferro a prendere un caffè.

Negli ultimi anni il cantante ha sempre protetto la sua privacy, senza nascondere la volontà di formare una famiglia, così quando Allen, inginocchiandosi con un anello di Tiffany, gli ha chiesto di sposarlo è scoppiato in lacrime e ha detto sì.

Prima il matrimonio a Los Angeles, blindatissimo, con 100 invitati, poi a Sabaudia, in Italia, alla presenza di pochi intimi, fra cui i genitori di Tiziano, che sono legatissimi a Victor. La notizia delle nozze di Ferro ha fatto il giro del mondo e i fan si sono stretti intorno a lui, fra auguri e commenti dolcissimi, celebrando la sua felicità, arrivata dopo tante sofferenze amorose.

Ormai il ragazzo timido e insicuro, che lottava con i chili di troppo non c’è più, al suo posto c’è un uomo che ha finalmente conquistato la felicità che sognava, coronando il suo sogno d’amore e regalandosi un lieto fine.

“Se i fan riflettono l’animo dell’artista che seguono mi viene in mente di essere il più fortunato al mondo – ha scritto Tiziano su Instagram -. La VOSTRA sensibilità , la VOSTRA buona educazione, la VOSTRA capacità di sostenermi contro chi odia – senza mai cadere nel volgare, nel violento, nell’ovvietà – sono continue lezioni di vita per me.

Siete orgogliosi di me. Che sono orgoglioso di VOI. Volevo dirvelo. Grazie per tutto l’amore che sto, che STIAMO ricevendo”.