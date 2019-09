Tiziano Ferro papà? La sua risposta su Instagram al gossip del momento

editato in: da

Tiziano Ferro diventerà presto papà? Il cantante ha risposto su Instagram al gossip del momento.

Quest’estate l’artista di Latina è convolato a nozze con il fidanzato Victor Allen con una doppia cerimonia romantica, prima a Los Angeles poi in Italia. Tiziano ha coronato il suo sogno d’amore e non ha mai nascosto la volontà, dopo il matrimonio, di allargare la famiglia, accogliendo un figlio.

Poco dopo le nozze, Ferro aveva rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui aveva confidato il desiderio di diventare papà. “Victor era spaventato all’idea – aveva svelato -. Poi però mi ha detto: ‘Per te, e con te per la prima volta nella mia vita, sarei pronto a diventare genitore'”. Parole importanti che sono state accompagnate, in questi giorni, a un gossip secondo cui l’artista starebbe per accogliere il suo primo figlio.

A lanciare il gossip per primo era stato il sempre ben informato Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi. “In quel di Los Angeles – aveva scritto il giornalista – gira voce che Tiziano Ferro e il neo marito Victor Allen siano in procinto di allargare la famiglia. A quando il lieto evento? Ah, saperlo…”. Il gossip aveva scatenato l’entusiasmo dei fan del cantante che in queste ore ha deciso di commentare il gossip.

“Non stiamo per diventare papà – ha spiegato nelle Stories di Instagram in italiano, spagnolo e inglese -. […] Nessun bimbo in arrivo. E basta! Quando e se sarà lo dirò io nei miei canali ufficiali”. Per ora dunque la famiglia non sta per allargarsi, anche se il sogno rimane. Il 14 luglio scorso Tiziano è diventato ufficialmente il marito di Victor e ora la coppia guarda al futuro dopo ben tre anni d’amore. La vita continua a Los Angeles e il lavoro procede a gonfie vele. L’artista infatti ha presentato da poco Accetto miracoli, il nuovo singolo che ha già scalato le classifiche mondiali.