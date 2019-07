Tiziano Ferro dopo le nozze con Victor è pronto per un figlio

editato in: da

Tiziano Ferro pensa ad un figlio dopo le nozze con Victor Allen.

Qualche giorno fa il cantante si è sposato con il 54enne americano, sorprendendo tutti. Il matrimonio si è svolto a Sabaudia, al tramonto, dopo la celebrazione, qualche mese fa in gran segreto, a Los Angeles. Una cerimonia romantica e bellissima, con i genitori di Ferro commossi, tanti amici ed emozioni forti.

Victor e Tiziano stanno insieme da tre anni dopo un primo incontro avvenuto nei corridoi della Warner Bros. Una storia d’amore tenuta lontano dai riflettori, che ha regalato al cantante grande gioia e serenità, come ha raccontato lui stesso nella canzone Il regalo mio più grande, dedicata al compagno.

Ora che Victor è diventato suo marito, Tiziano Ferro spera di coronare un altro sogno: l’arrivo di un figlio. “Victor era spaventato all’idea – ha svelato a Vanity Fair -. Poi però mi ha detto: ‘Per te, e con te per la prima volta nella mia vita, sarei pronto a diventare genitore'”.

Un amore travolgente, quello fra Tiziano e Victor, coronato dalle nozze, arrivate dopo una romantica proposta di matrimonio. “Il giorno del mio compleanno, mi chiede se gli faccio quello che lui chiama il ‘novio coffee’ – ha raccontato il cantante -, una bevanda di mia invenzione a base di caffè alla nocciola, dolcificante e panna alla cannella – ha raccontato -. Una cosa imbevibile che piace solo a lui”.

“Io penso: che pa**e, è il mio compleanno e devo farti il caffè? – ha spiegato – Comunque lo faccio. Lui intanto mi dice: ‘Ho preso due tazze, le ho fatte incidere’… Io sempre più scazzato ne prendo una su cui c’è scritto ‘amore’ in italiano. Lui: ‘Guarda anche l’altra’. La prendo in mano e comincio a leggere, è in italiano, c’è scritto: vuoi sposar… Mi giro prima di finire, Victor è in ginocchio, con un pacchettino di Tiffany in mano”.

“Ho perso totalmente il controllo di me stesso – ha ricordato Tiziano Ferro -. Ricordo solo le mie spalle che sobbalzano: ho pianto per venti minuti senza riuscire a dire una parola. Comunque andrà la nostra storia, Victor sarà l’unica persona al mondo ad avermi regalato quella sfumatura di gioia assoluta che non provavo più dalla mia infanzia”.