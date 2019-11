Tiziano Ferro, il duro attacco a Fedez. E lui si scusa su Instagram

La voce di Tiziano Ferro, da anni ormai, allieta gli appassionati di musica di tutto il mondo. Il cantante di Latina, vero e proprio baluardo della musica italiana, sta presentando il suo nuovo album “Accetto Miracoli”. Proprio durante una presentazione alla stampa, però, ha aperto un delicato dibattito sul bullismo e sull’omofobia, accusando alcuni dei suoi colleghi.

Durante la presentazione di “Accetto Miracoli” a Milano, Tiziano Ferro si è, quindi, tolto qualche sassolino dalla scarpa, approfittando del momento per trasmettere un messaggio contro il bullismo. A essere inaspettatamente colpito dal suo discorso è stato, soprattutto, il marito di Chiara Ferragni.

Fedez, infatti, in una sua canzone del 2011, “Tutto il contrario”, aveva ironizzato su Tiziano Ferro, che ha così dichiarato:

Mi si tira in ballo e io sono ironico, finché si scherza va bene. Mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché una battuta può mettere un adolescente a disagio. Che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte.

Sia chiaro, Fedez non è stato di certo l’unico. Tiziano lo definisce “uno dei tanti”. Il riferimento a lui viene però colto da tutti: si tratta di parole dure che, nell’immediato, scatenano un vespaio e la reazione del rapper. Il marito della Ferragni, così, si trova costretto a giustificarsi tramite il suo profilo Instagram:

Sembrerebbe che in una conferenza stampa Tiziano Ferro mi abbia accusato di omofobia e bullismo facendo riferimento a un testo che io ho scritto una decina di anni fa. Mi stupisce il tempismo di questa dichiarazione. Io questo testo l’ho scritto che avevo 19 o 20 anni, non avevo una casa discografica e non avevo un pubblico. Poi è diventata la mia prima canzone famosa. Mi fa un pochino strano dover rendere conto di una cosa che ho scritto dieci anni fa. A diciannove anni si è persone completamente diverse e ci si esprime con toni completamente diversi. Non riesco a capire questa polemica oggi.